Есть три варианта: в Fox News назвали сценарии завершения войны, чего ожидать

Эксперты обозначили три основных сценария дальнейшего развития войны — от изменения ситуации в пользу Украины до риска ослабления поддержки Запада.

Fox News назвал сценарии завершения войны, чего ожидать / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53 отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха

О чем идет речь в материале:

Эксперты выделили три сценария завершения войны

Наиболее вероятным из них остается вариант затягивания боевых действий

На 4-й год полномасштабной войны боевые действия приобрели черты затяжного и изнурительного противостояния с большими человеческими потерями и постепенными изменениями на фронте. О возможных вариантах ее завершения эксперты рассказали в комментарии Fox News.

Отмечается, что страна-агрессор Россия контролирует около пятой части украинской территории, тогда как украинские силы недавно смогли вернуть часть позиций во время контрнаступления.

По оценкам военных, с 2022 года потери России составляют примерно 1,2 миллиона человек, а Украина потеряла от 500 до 600 тысяч, что свидетельствует о значительном истощении обеих сторон.

Бывшие чиновники США и аналитики считают, что дальнейшее развитие событий возможно по трем основным сценариям: длительный тупик, изменение ситуации в пользу Украины или опасное снижение решимости западных союзников.

Сценарий первый: длительная патовая ситуация

Эксперты считают, что наиболее вероятным сценарием остается затягивание войны, ведь противостояние продолжается в изнурительном формате, ни одна из сторон не получает решающего преимущества, а переговорный процесс не приносит ощутимых результатов.

Отставной генерал ВВС США Филип Бридлав, ранее занимавший пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, отметил, что, несмотря на территориальные завоевания России, говорить о ее победе не приходится — на данный момент "победителя нет".

"Россия, которая считается мировой сверхдержавой с одной из трех самых мощных армий и четырех самых мощных воздушных сил в мире, за 12 лет захватила около 20% территории Украины. И она потеряла, скажем, более 1,2 миллиона человек в этом конфликте. Украина прилагает большие усилия, чтобы справиться с этим конфликтом. И это конфликт, в котором Россия, повторяю, не побеждает", — сказал он.

Сценарий второй: динамика событий в Украине меняет дипломатическую ситуацию

В то же время последние события на фронте, по его словам, демонстрируют вероятность другого развития. Бридлав обратил внимание на быстрое продвижение украинских сил после нарушения работы российских систем командования и управления. Он подчеркнул, что в течение нескольких дней Украина смогла перейти в наступление и компенсировать предыдущие потери, нанеся удары с трех направлений, вернув значительные территории, в то время как российские войска на отдельных участках начали отступать.

Исполнительный директор Vandenberg Coalition Керри Филипетти отметила, что недавние достижения Украины могут повлиять на расклад сил во время возможных переговоров. По ее мнению, возвращение украинскими войсками части территорий свидетельствует о постепенном ослаблении военной машины Путина на фоне четвертой годовщины полномасштабного вторжения России.

Она подчеркнула, что последние потери РФ демонстрируют, что российский диктатор Путин и его армия не являются непобедимыми и уже сталкиваются с серьезными проблемами в сфере ресурсов и возможностей.

Филиппетти также подчеркнула значение сохранения импульса.

"Это не только самый значительный прогресс Украины на поле боя за последние два года, но его значение может быть еще более ощутимым на дипломатическом уровне. Достижение длительного и справедливого мирного соглашения путем переговоров часто зависит от импульса – и сейчас украинцы его имеют", – указала она.

Отставной генерал ВВС США Филип Бридлав добавил, что если успехи Украины будут носить устойчивый характер, это может изменить расчеты Москвы и усилить позиции Киева на переговорах, при условии мощной поддержки со стороны США. По его мнению, прежде всего необходимо четкое публичное заявление Запада, в частности Вашингтона, о том, что России не позволят одержать победу, а Украина получит все необходимое для сдерживания агрессии. Если такая позиция прозвучит однозначно, это способно существенно изменить ситуацию и заставить Путина принимать сложные решения.

Сценарий третий: эскалация или усталость Запада

Третий возможный вариант развития событий, который вызывает беспокойство части западных стратегов, связан с риском непоследовательной поддержки Украины — это может либо затянуть войну, либо создать преимущество для России.

Отставной генерал-лейтенант Ричард Ньютон подчеркнул, что ключевой задачей остается сдерживание. По его мнению, за четыре года полномасштабной войны главный вывод не изменился: устойчивый мир возможен только тогда, когда его условия продиктованы силой. Он предупредил, что Путин и в дальнейшем будет проверять решимость Запада, пока стоимость агрессии не станет для него выше потенциальных выгод.

"Украина нуждается не в жестах от мира, а в непоколебимой поддержке со стороны США и Европы, которая убедит Москву, что дальнейшие шаги будут иметь неприемлемые последствия", – утверждает он.

Ньютон подчеркнул, что России нельзя позволить одержать победу над Украиной и Западом. Для этого необходимы надежные гарантии безопасности, мощные оборонительные и наступательные возможности, а также единство и долгосрочная преданность западных союзников, чтобы сдерживание стало реальным и длительным механизмом, а не декларацией.

Филип Бридлав, со своей стороны, предупредил, что сами переговоры не способны изменить соотношение сил.

"Самый опасный сценарий – это если мы не сделаем того, что должны сделать в Украине, и Россия захватит Украину, потому что они еще не закончили. У нас есть политика мира через силу, и мы применяем ее в Иране. Мы применяли ее в Венесуэле. Мы применяем ее в отношении нефтяных танкеров по всему миру... Но когда речь идет о Путине и Украине, у нас есть мир через слабость", – указал он.

Он отметил, что Путин пытается продемонстрировать, будто именно Россия определяет правила игры в Украине, а не Запад или США. Поэтому, по его словам, эту динамику нужно изменить, ведь сейчас Москва открыто сигнализирует Вашингтону о нежелании считаться с его позицией.

"Поэтому теперь, вместо того чтобы говорить им, что делать, мы идем к хорошим парням и говорим: вы должны уступить больше, потому что плохие парни не играют хорошо в песочнице. Это мир через слабость, а не мир через силу", - подытожил Бридлав.

Будут ли США давить на Россию – мнение эксперта

Как писал Главред, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович выразил сомнение в том, что Соединенные Штаты в ближайшее время изменят свой подход к сценарию завершения войны в Украине.

Он отметил, что позиция Вашингтона, вероятно, останется такой же, как ее ранее очертил Рубио: США продолжают работать над урегулированием, прилагают усилия и рассчитывают на результат, однако переходить к жесткому формату давления на Россию пока не готовы.

По словам Рейтеровича, на данный момент можно наблюдать тенденцию к перекладыванию ответственности за дальнейшие перспективы мирного урегулирования войны в Украине на европейские страны.

"Подобная логика применялась и в Афганистане, то есть постепенная передача функций местным силам при сохранении стратегического контроля со стороны США. В случае с Европой это можно условно назвать "европеизацией". Европейцам предлагают брать на себя больше ответственности, больше расходов и больше операционных функций. Но глобальный контроль, безусловно, останется за американцами", - добавил Рейтерович.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 24 февраля в Киеве стартовало заседание "Коалиции желающих" — группы государств, которые оказывают Украине военную и политическую поддержку. Мероприятие приурочили к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России. К открытой части в онлайн-формате присоединились премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о существующих разногласиях в рамках мирного процесса с участием США и России.

В то же время новый этап переговоров между Украиной и Россией при посредничестве Соединенных Штатов может состояться уже на этой неделе. По словам главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова, стороны постепенно подходят к принятию ключевых решений.

