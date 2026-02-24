Погибли на месте: экс-солистка "Вороваек" лишилась двоих детей за один день

Российская певица Яна Павлова потеряла детей из-за безобидной забавы.

Яна Павлова потеряла детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Яна Павлова

Вы узнаете:

Как погибли дети экс-солистки "Вороваек"

Реакция Яны Павловой на смерть детей

Российская певица и экс-солистка группы "Воровайки" Яна Павлова, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, лишилась двоих детей из-за безобидного развлечения. Об этом сообщают росСМИ.

Трагедия произошла в селе Подгородняя Покровка Оренбургской области. Совершеннолетняя дочь певицы и ее 10-летний сын решили развлечься и покататься на санках на территории местного памятника природы, не предназначенного для отдыха и зимнего спорта.

Яна Павлова - Воровайки / фото: instagram.com, Яна Павлова

Для спуска дети Павловой выбрали крутой овраг. Развлечение привело к трагедии — они погибли на месте. Их тела позже обнаружили в злосчастном овраге позже. Причиной смерти стали физические повреждения, несовместимые с жизнью. Артистка подтвердила, что в ее семье произошло горе и рассказала о том, что случилось - дети не заметили яму под снегом.

"Они не на том, не на нужном месте катались. Снег только прошёл, все сливалось в единый белый цвет, и она, как взрослая девушка, не заметила", - прокомментировала Павлова.

Яна Павлова - семья / фото: instagram.com, Яна Павлова

Яна Павлова — чем известна

Карьера Яны Павловой на профессиональной сцене длилась более 25 лет. Получив приглашение от основателей группы "Воровайки" Юрия Алмазова и Спартака Арутюняна, она стала первой солисткой коллектива и его неизменным лицом на протяжении двух десятилетий. За годы работы артистка реализовала ряд творческих коллабораций, в том числе с Михаилом Шуфутинским, и официально завершила сотрудничество с проектом в 2021 году. Что касается полномасштабного вторжения России в Украину, певица не делала прямых публичных заявлений, выбрав позицию молчания.

