Доллар на таком уровне еще не был: эксперт спрогнозировал новый курс

Ход войны - один из ключевых факторов, от которого будет зависеть курс доллара в Украине.

Прогноз курса доллара в Украине / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Что сказал Кущ:

До конца года курс доллара может вырасти до 47 гривен

Курс доллара в Украине зависит от международной помощи и хода войны

Правительство Украины прогнозирует в 2026 году колебания курса доллара в пределах 42-47 гривен за доллар. Как пишет издание Новини.LIVE, экономист, финансовый аналитик и инвестиционный эксперт Алексей Кущ рассказал, на что на самом деле могут рассчитывать украинцы.

По его словам, несколько факторов будут влиять на курс доллара в Украине. Один из них - международная помощь. Если она будет поступать вовремя, то гривна может остаться ближе к 45 гривнам.

Задержки финансирования, наоборот, подтолкнут курс к 47 гривнам за доллар. Но ситуация может измениться, если война в Украине закончится осенью, или же все произойдет наоборот и конфликт обострится летом.

Курс доллара / Инфографика: Главред

"У НБУ остается инструмент внезапной дискретной девальвации для выполнения бюджетных параметров доходов на таможне", - отметил Кущ.

Устойчивыми факторами давления на гривну являются также рост импорта, большой торговый дефицит и снижение промышленного производства.

Что будет с курсом валют в феврале - мнение эксперта

Главред писал, что по словам президента Ассоциации украинских банков Андрея Дубаса, гривна сохраняет относительную стабильность к доллару, но слабеет по отношению к евро из-за глобальных факторов.

В феврале ключевую роль на курс валют будут играть действия НБУ и ситуация на мировых рынках. До конца месяца пара гривна/доллар будет оставаться относительно стабильной при условии сохранения спроса и активной роли НБУ. Для гривны/евро риски выше.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что согласно курсу НБУ, 16 февраля гривна несколько ослабла по отношению к основным иностранным валютам. Одновременно подорожали доллар США, евро и злотый.

Ранее сообщалось, что до 22 февраля рынок будет двигаться в пределах уже сформированных трендов. Даже если доллар ситуативно превысит уровень 43 гривен, это будет техническим колебанием, а не изменением настроений участников рынка.

Накануне сообщалось, что курс гривны к иностранным валютам в феврале 2026 года будет относительно стабильным. Курс американской валюты будет находиться в пределах 42,5-43,5 гривен за доллар, а европейской - 50-52,5 гривен за евро.

О персоне: Алексей Кущ Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в Аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

