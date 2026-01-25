Укр
Доллар - не панацея: украинцам посоветовали, во что сейчас лучше вкладывать сбережения

Дарья Пшеничник
25 января 2026, 13:07
Эксперты не советуют украинцам вкладывать все свои деньги только в доллары.
Доллары, гривны
Стоит ли скупать доллары / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

  • Эксперты советуют не хранить все сбережения в валюте — максимум 50%
  • Остальное стоит инвестировать в военные облигации, которые гарантирует государство
  • При покупке валюты следует сравнивать курсы и пользоваться только лицензированными обменниками

Украинцам не стоит превращать доллар в единственный инструмент сбережения средств. Об этом предупреждают финансовые аналитики, отмечая, что чрезмерная ставка на одну валюту может сыграть против сбережений в периоды колебаний курса. Оптимально, по их оценкам, - не более половины накоплений держать в валюте.

Остальную часть стоит направить в гривневые инструменты, прежде всего в военные облигации. Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман в комментарии Oboz.ua пояснил, что эти бумаги остаются одним из самых надежных вариантов на рынке.

По его словам, военные облигации имеют высокую ликвидность и полностью гарантируются государством. Именно поэтому они могут стать базовым элементом сбалансированного портфеля.

"Самая эффективная стратегия - диверсификация. Половину можно размещать в гривневых инструментах, которые государство гарантирует, а другую - распределить между долларом и евро. Но не хранить валюту дома, а размещать на депозитах", - отмечает Гетьман.

Специалисты финансовых маркетплейсов также обращают внимание на разницу курсов в зависимости от способа покупки валюты. В некоторых банках цена доллара при покупке на карту может быть выше, чем в отделении.

Так, при оплате с карты курс может составлять 42,55 грн за доллар, тогда как в кассе того же банка - 42,50 грн. Разница кажется незначительной, но при больших суммах она ощутимо влияет на конечный результат.

Эксперты отмечают, что обмен валют следует осуществлять только в лицензированных учреждениях с проверенной репутацией. Это минимизирует риски мошенничества и гарантирует прозрачность операций.

Кроме того, важно обращать внимание на возможные скрытые комиссии и тщательно проверять качество купюр. Ведь именно наличные деньги остаются наиболее уязвимыми к физической потере.

Будет ли доллар по 50 гривен - прогноз на 2026 год

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал, взлетит ли доллар до отметки 50 гривен.

По его словам, не стоит ожидать резкого скачка американской валюты.

"Национальный банк Украины сейчас имеет все возможности обеспечить курс гривны на 2026 год не выше 45 гривен за доллар. Учитывая, что финансовая поддержка Украины есть и будет сохраняться, есть все возможности обеспечить стабильный курс гривны в 2026 году на уровне курса, который есть на конец 2025 года", - рассказал Новак.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ обновил официальные курсы валют на понедельник, 26 января. Гривна незначительно укрепилась по отношению к доллару США, в то же время ослабла к евро и польскому злотому.

Также экономист Алексей Плотников отмечает, что в начале января 2026 года курс гривны к евро держался выше психологической границы, но оснований для резкого удешевления евро пока нет. В то же время он прогнозирует, что официальный курс может колебаться в пределах 50,20-50,60 грн за евро, а в обменниках - превысить 51 гривну.

Банкир Тарас Лесовой прогнозирует относительную стабильность валютного рынка. По его оценкам, наличный курс доллара составит 42,8-43,5 грн, евро - 49-50,5 грн, а на межбанке доллар будет торговаться в пределах 42,6-43,6 грн.

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

