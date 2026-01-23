Доллар резко полетел вниз, а евро мчится вверх: новый курс валют на 26 января

Нацбанк Украины обновил официальные курсы валют.

Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на понедельник, 26 января. Гривня незначительно укрепилась по отношению к доллару США, в то же время ослабла по отношению к евро и польскому злотому. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара США на 26 января установлен на уровне 43,14 грн/долл. По сравнению с пятницей, 23 января (43,17 грн/долл.), гривня укрепилась примерно на 3 копейки.

Зато евро подорожал почти на 13 копеек. Его курс вырос до 50,65 грн/евро против 50,52 грн/евро в конце недели.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,13/43,16 грн/долл., а евро - 50,62/50,63 грн/евро.

Курс злотого на 26 января

Польский злотый также подорожал. НБУ установил курс на уровне 12,05 грн/злотый, что примерно на 4 копейки выше, чем в пятницу (12,01 грн).

Каким будет курс доллара в 2026 году - мнение эксперта

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в комментарии Главреду пояснил, что оснований для резкого скачка курса американской валюты пока нет. Эксперт отмечает, что международная финансовая поддержка Украины будет сохраняться и в дальнейшем, а это является ключевым фактором валютной стабильности.

По словам Новака, Национальный банк Украины имеет все инструменты для удержания курса гривни в 2026 году на уровне не выше 45 гривен за доллар.

"Учитывая, что финансовая поддержка Украины есть и будет сохраняться, есть все возможности обеспечить стабильный курс гривни в 2026 году на уровне курса, который будет на конец 2025 года", - сказал Новак.

Как сообщал Главред, НБУ на 23 января повысил курс доллара. В то же время гривня укрепилась по отношению к евро.

Также экономист Алексей Плотников отмечает, что в начале января 2026 года курс гривни к евро держался выше психологической границы, но оснований для резкого удешевления евро пока нет. В то же время он прогнозирует, что официальный курс может колебаться в пределах 50,20-50,60 грн за евро, а в обменниках - превысить 51 гривню.

Банкир Тарас Лесовой прогнозирует относительную стабильность валютного рынка. По его оценкам, наличный курс доллара составит 42,8-43,5 грн, евро - 49-50,5 грн, а на межбанке доллар будет торговаться в пределах 42,6-43,6 грн.

