Доллар и евро синхронно подешевели после взлета: курс валют на 22 января

НБУ укрепил гривню сразу к трем валютам.

Курс валют на 22 января / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

На четверг, 22 января, Национальный банк Украины снизил курсы основных иностранных валют. Гривня укрепилась сразу по отношению к доллару, евро и злотому. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара США установлен на уровне 43,18 грн/долл. По сравнению с 21 января гривня укрепилась примерно на 7 копеек (43,25 грн/долл.).

Евро также подешевел. Его курс снизился до 50,67 грн/евро против 50,72 грн/евро накануне.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,01/43,06 грн/долл., а евро - 50,51/50,55 грн/евро.

Курс злотого на 22 января

Польский злотый незначительно потерял в цене. НБУ установил курс на уровне 11,99 грн/злотый, что немного ниже, чем 21 января.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Снизится ли курс в ближайшее время - прогноз экономиста

Доктор экономических наук Алексей Плотников отмечает, что в течение первых двух недель января 2026 года официальный курс гривни к евро удерживался выше психологической отметки. По его словам, пока нет предпосылок для резкого удешевления европейской валюты в ближайшее время.

В то же время экономист прогнозирует умеренную дальнейшую девальвацию гривни. Ожидается, что официальный курс евро будет колебаться в пределах 50,20-50,60 грн, а в обменниках стоимость европейской валюты может превысить психологический уровень и перевалить за 51 гривню.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, на 21 января НБУ незначительно снизил курс доллара до 43,25 грн. В то же время евро рекордно подорожал до 50,72 грн.

По словам банкира Тараса Лесового, спрос на валюту будет превышать предложение лишь на 7-10%, что будет способствовать относительной стабильности на рынке. НБУ, как и ранее, будет сдерживать резкие курсовые колебания.

Он прогнозирует, что наличный курс доллара будет колебаться в пределах 42,8-43,5 грн, евро - 49-50,5 грн, а на межбанковском рынке доллар будет торговаться на уровне 42,6-43,6 грн.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

