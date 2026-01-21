Доллар и евро синхронно подешевели после взлета: курс валют на 22 января

Вы узнаете:
На четверг, 22 января, Национальный банк Украины снизил курсы основных иностранных валют. Гривня укрепилась сразу по отношению к доллару, евро и злотому. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара США установлен на уровне 43,18 грн/долл. По сравнению с 21 января гривня укрепилась примерно на 7 копеек (43,25 грн/долл.).
Евро также подешевел. Его курс снизился до 50,67 грн/евро против 50,72 грн/евро накануне.
На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,01/43,06 грн/долл., а евро - 50,51/50,55 грн/евро.
Курс злотого на 22 января
Польский злотый незначительно потерял в цене. НБУ установил курс на уровне 11,99 грн/злотый, что немного ниже, чем 21 января.
Снизится ли курс в ближайшее время - прогноз экономиста
Доктор экономических наук Алексей Плотников отмечает, что в течение первых двух недель января 2026 года официальный курс гривни к евро удерживался выше психологической отметки. По его словам, пока нет предпосылок для резкого удешевления европейской валюты в ближайшее время.
В то же время экономист прогнозирует умеренную дальнейшую девальвацию гривни. Ожидается, что официальный курс евро будет колебаться в пределах 50,20-50,60 грн, а в обменниках стоимость европейской валюты может превысить психологический уровень и перевалить за 51 гривню.
Курс валют в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, на 21 января НБУ незначительно снизил курс доллара до 43,25 грн. В то же время евро рекордно подорожал до 50,72 грн.
По словам банкира Тараса Лесового, спрос на валюту будет превышать предложение лишь на 7-10%, что будет способствовать относительной стабильности на рынке. НБУ, как и ранее, будет сдерживать резкие курсовые колебания.
Он прогнозирует, что наличный курс доллара будет колебаться в пределах 42,8-43,5 грн, евро - 49-50,5 грн, а на межбанковском рынке доллар будет торговаться на уровне 42,6-43,6 грн.
