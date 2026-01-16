Гривня внезапно рекордно обвалилась: новый курс валют на 19 января

Курс доллара подскочил до нового исторического максимума.

https://glavred.info/economics/grivnya-vnezapno-rekordno-obvalilas-novyy-kurs-valyut-na-19-yanvarya-10732937.html Ссылка скопирована

Курс валют на 19 января / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 19 января

Сколько будет стоить евро

Какой курс злотого установлен на 19 января

На понедельник, 19 января, Нацбанк повысил официальный курс доллара до нового исторического максимума. В то же время евро остался без изменений, а злотый подешевел. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара США установлен на уровне 43,41 грн/долл. Таким образом, гривня ослабла еще на 2 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем.

видео дня

Этот показатель стал очередным историческим максимумом для американской валюты. Предыдущий рекорд был зафиксирован в пятницу, 16 января, на уровне 43,39 грн/долл.

Курс евро на 19 января

В то же время в отношении евро ситуация осталась стабильной. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,44 грн/евро, практически без изменений по сравнению с пятницей.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,31/43,36 грн/долл., а евро - 50,33/50,37 грн/евро.

Курс злотого на 19 января

Польский злотый подешевел. НБУ установил его курс на уровне 11,93 грн против 11,98 грн в пятницу.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Стоит ли покупать доллары и евро - мнение эксперта

Доктор экономических наук Алексей Плотников считает, что резкое ослабление гривни в ближайшее время, вероятно, остановится у отметки 43 грн/долл. Поэтому украинцы со свободными средствами, которые не планируют расходов в течение шести месяцев, могут рассмотреть покупку валюты.

В то же время эксперт советует не спешить тем, у кого нет финансовой "подушки". По его словам, Национальный банк Украины контролирует курс и будет удерживать его в диапазоне 43-43,50 грн/долл. как минимум до лета, после чего постепенно будет приближать к среднегодовому показателю, заложенному в госбюджет. Это должно уменьшить резкие колебания и поддержать стабильность.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, на 16 января НБУ повысил официальный курс доллара до нового исторического максимума - 43,39 грн/долл. Евро вырос до 50,44 грн/евро, а польский злотый - до 11,98 грн.

Также банкир Тарас Лесовой прогнозирует стабильность валютного рынка на этой неделе. Доллар ожидается в пределах 42,3-42,9 грн, евро - 48,5-49,75 грн.

Кроме того, несмотря на январские рекорды, резкого скачка до 45-55 грн не прогнозируют. По словам эксперта Надежды Байор, колебания сезонные и резервов НБУ достаточно.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред