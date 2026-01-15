Доллар установил абсолютный рекорд за всю историю: новый курс валют на 16 января

Национальный банк Украины поднял курс доллара и превзошел предыдущие пиковые значения.

Курс валют на 16 января / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

В пятницу, 16 января, Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара до нового исторического максимума. Евро и польский злотый также подорожали. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара США на пятницу установлен на уровне 43,39 грн/долл., что на 27 копеек больше по сравнению с четвергом (43,12 грн/долл.).

Таким образом, доллар обновил исторический максимум курса. Предыдущий рекорд был зафиксирован 13 января, когда валюта стоила 43,26 грн.

Евро также подорожал. Курс европейской валюты на 16 января составляет 50,44 грн/евро, что на 17 копеек выше, чем днем ранее (50,26 грн/евро).

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,52/43,55 грн/долл., а евро - 50,56/50,57 грн/евро.

Курс злотого на 16 января

Польский злотый также подрос. Его официальный курс НБУ составляет 11,98 грн, что на 6 копеек больше, чем в четверг (11,92 грн).

Курс доллара / Инфографика: Главред

Стоит ли покупать доллары и евро - мнение эксперта

Доктор экономических наук Алексей Плотников поделился своим мнением о том, стоит ли сейчас покупать доллары и евро. По его словам, стремительное падение гривни в ближайшее время, вероятно, остановится на уровне примерно 43 гривны за доллар. Это означает, что украинцы, которые имеют свободные средства и не планируют их тратить в течение следующих шести месяцев, могут безопасно обменивать гривню на валюту.

В то же время Плотников отмечает, что если у человека нет финансовой "подушки", не стоит спешить с покупкой валюты. Он пояснил, что Национальный банк Украины активно контролирует курс, удерживая его в пределах 43-43,50 грн за доллар до лета, а после этого будет постепенно приближать курс к среднегодовому показателю, заложенному в госбюджет. Такой подход позволяет избежать резких колебаний валютного рынка и обеспечивает стабильность для экономики и граждан.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, на 15 января Национальный банк Украины зафиксировал укрепление гривни. Доллар стоит 43,12 грн, евро - 50,26 грн, а польский злотый - 11,92 грн.

Также, по прогнозу банкира Тараса Лесового, валютный рынок на этой неделе останется стабильным. Доллар ожидается в пределах 42,3-42,9 грн, евро - 48,5-49,75 грн, при этом НБУ продолжит сдерживать курс через интервенции.

Хотя в начале января 2026 года доллар и евро обновили рекордные показатели, резкого скачка до 45-55 грн в ближайшее время не ожидают, поскольку колебания являются сезонными, а резервы НБУ достаточны, отмечает эксперт Надежда Байор.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

