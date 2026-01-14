Начнет ли подсолнечное масло резко дорожать: украинцам сказали, к чему готовиться

Эксперт сказал, что часть аграриев пока воздерживается от продажи подсолнечника.

Кратко:

Цены на подсолнечное масло в Украине в течение года будут стабильными

Стоимость продукта останется близкой к нынешнему уровню

Возможное повышение цен будет незначительным

Существенного подорожания подсолнечного масла в Украине в 2026 году не прогнозируется. На рынок влияют мировые цены, изменение потребительских предпочтений и логистические факторы, которые сдерживают рост стоимости. Об этом заявил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко, передает 24 Канал.

По его прогнозу, в течение года подсолнечное масло в Украине будет оставаться относительно стабильным в цене.

Он подчеркнул, что на мировом рынке подсолнечное масло традиционно дороже пальмового. Но война в Украине и сложные экономические процессы в мире ускорили инфляцию, что привело к подорожанию многих продуктов, в том числе и масла.

"Высокая цена, однако, начала менять потребительские привычки. Даже в странах Европы, где раньше пальмовое масло практически не использовали, спрос на него вырос из-за более низкой стоимости. Такая тенденция сдерживает дальнейший рост мировых цен на подсолнечное масло, а следовательно – и на внутреннем рынке Украины", – подчеркнул эксперт.

Кроме того, Козаченко добавил, что расходы на транспортировку и экспорт значительно выросли, что негативно сказалось на производителях, но не привело к подорожанию масла для потребителей. Также часть аграриев пока воздерживается от продажи подсолнечника.

"Не менее половины фермеров, у которых есть зернохранилища, оставили этот продукт и не хотят его продавать. Цены на уровне 26-27 тысяч гривен за тонну их не устраивают, ведь раньше они могли продавать более чем за 30 тысяч", - отметил эксперт.

По его словам, в совокупности эти факторы формируют ценовую стабильность на рынке подсолнечного масла в 2026 году. Поэтому стоимость продукта будет оставаться близкой к нынешнему уровню.

Козаченко также допускает краткосрочные колебания в случае форс-мажорных обстоятельств — например, потерь продукции, повреждения логистической инфраструктуры или временного дефицита. Однако даже в таких случаях возможное повышение цен, по его мнению, будет незначительным.

Когда подсолнечное масло может подорожать

Экономист Владимир Чиж ранее говорил, что за 2025 год подсолнечное масло подорожало ориентировочно на 20 гривен.

По его мнению, если курс доллара достигнет 50 гривен, то в магазинах стоимость литра масла станет около 100 гривен или даже выше.

"Пока не ожидаю стремительного роста цен на продукт, они точно будут расти плавно, чтобы не шокировать покупателей", - добавил он.

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине снизились цены на масло по сравнению со среднемесячными показателями за декабрь 2025 года. В частности, масло Селянское 72,5% теперь в среднем стоит 96,97 гривни за пачку 200 грамм, хотя в прошлом месяце его продавали в магазинах по 118,97 гривни.

Также известно, что в начале 2026 года цены на овощи и фрукты в Украине продолжили расти. В частности, на фоне повышенного спроса подорожали тепличные овощи.

Кроме того, за неделю белокочанная капуста подорожала на 25%. Из-за стремительного сокращения запасов фермеры выбрали стратегию сдерживания продаж качественной капусты, надеясь на еще более выгодные ценники в будущем.

