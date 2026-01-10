Цены за неделю взлетели на 25%: в Украине начал резко дорожать популярный овощ

Фермеры не спешат продавать запасы из хранилищ в ожидании более высокой цены.

Цены на капусту начали расти

Кратко:

Белокочанная капуста подорожала за неделю на 25%

Фермеры сдерживают продажи качественной капусты, ожидая еще более высоких цен

Отпускные цены в хозяйствах сейчас 3-10 грн/кг

После новогодних праздников на украинском рынке овощ "борщевого набора" начал дорожать. За неделю белокочанная капуста подорожала на 25%. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Согласно данным мониторинга, по состоянию на январь 2026 года большинство украинских производителей уже распродали значительную часть своих запасов. На рынке почти не осталось овощей среднего и низкого качества.

Из-за стремительного сокращения запасов фермеры выбрали стратегию сдерживания продаж качественной капусты, надеясь на еще более выгодные ценники в будущем. Отпускные цены в фермерских хозяйствах уже поднялись до 3–10 грн/кг (0,07–0,23 долл/кг), что в среднем на 25% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Несмотря на нынешний скачок, ситуация для потребителей остается относительно благоприятной, если сравнивать с прошлым сезоном. На сегодняшний день стоимость белокочанной капусты в среднем на 82% ниже, чем за аналогичный период 2025 года.

Продавцы уверены, что это только начало подорожания. Ожидается, что темпы роста цен будут ускоряться пропорционально тому, как будут исчерпываться запасы в хозяйствах.

Какие овощи подорожают в ближайшее время - мнение эксперта

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии Главреду предупредил украинцев о повышении цен на овощи. По его словам, подорожают огурцы и помидоры.

"Сезон тепличных овощей у нас закончился, соответственно, предложение, которое сегодня есть на рынке, - это импорт. А закупка овощей, например, в Турции, очень дорогая. Именно поэтому сейчас наблюдается подорожание тепличного предложения, прежде всего огурцов и помидоров", - пояснил он.

Напомним, яблоки остаются одними из самых дорогих фруктов в Украине. Постепенный рост цен может произойти из-за уменьшения количества качественных яблок в хранилищах. Наибольшее повышение цен ожидается весной, до появления нового урожая 2026 года.

Также в Украине продолжает дорожать рыба из-за высоких затрат на корма, энергию и генераторы для хранения. Эксперты прогнозируют постепенный рост цен в 2026 году.

Как сообщал Главред, цены на кофе в Украине растут из-за непогоды в странах-производителях. С августа 2025 года подорожание составило 11%, в ноябре - до 27%.

