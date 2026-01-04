Цена подскочила на 17%: популярный напиток среди украинцев стремительно дорожает

С начала полномасштабного вторжения цена эспрессо выросла почти вдвое.

Средняя цена эспрессо в Украине - 41 грн (+17% за год)

Самый дорогой кофе продается на Львовщине

Самое дешевое эспрессо третий год подряд в Хмельницкой области

Утренний кофе становится все более дорогим удовольствием для украинцев. В декабре 2025 года средняя стоимость чашки эспрессо в стране достигла 41 грн. Об этом сообщил сообщили сообщили в Опендатабот.

Сейчас кофе продают на 17% дороже, чем в прошлом году, когда кофе можно было приобрести в среднем за 35 грн. Всего с начала полномасштабного вторжения цена эспрессо в Украине выросла почти вдвое.

В этом году в Украине сменился лидер по стоимости кофе. Многолетний рекордсмен, Одесская область, уступила первое место.

Львовщина официально стала самым дорогим регионом для кофеманов. В области за эспрессо придется отдать в среднем 47 грн (рост на 19%). В то же время Одесская область заняла второе место с ценой 45 грн за чашку.

Несмотря на общую тенденцию к подорожанию, в некоторых областях цены остаются демократичными. Третий год подряд статус региона с самым дешевым кофе удерживает Хмельницкая область - 33 грн за чашку, хотя и там за год цена выросла на 18%. По 35 грн эспрессо можно выпить в Запорожской и Кировоградской областях.

Самые высокие темпы подорожания зафиксированы на прифронтовой Сумщине. Только за один год цена на кофе в области взлетела на 26%. Если раньше регион был среди самых дешевых, то сейчас средняя цена поднялась до 36 грн, стремительно приближаясь к общенациональным показателям.

После рекордно низких цен на овощи борщевого набора из-за хорошего урожая и мягкой погоды после Нового года возможно их подорожание. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук пояснил в интервью Главреду, что благоприятная погода позволила снизить расходы на хранение, и сейчас капуста, свекла, морковь и другие овощи стоят примерно на 80% дешевле, чем в прошлом году.

Однако, по его словам, во время морозов расходы на хранение вырастут, и цены могут подняться. Кроме того, в конце февраля и в начале весны овощи борщевого набора подорожают из-за уменьшения качественного предложения на складах. Прогнозируется рост стоимости на 10-20%.

Напомним, говядина в Украине дорожает вслед за мировыми рынками из-за сокращения производства и роста экспорта. В то же время дальнейшее повышение цен может уменьшить спрос, ведь мясо уже дорогое для потребителей.

Также после Нового года в Украине ожидается подорожание продуктов питания. Больше всего вырастут цены на куриные яйца - примерно на 10%.

Как сообщал Главред, в конце 2025 года подорожали молочные продукты. Сливочное масло, кисломолочная продукция и твердые сыры обойдутся украинцам дороже.

