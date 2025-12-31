В Украине после Нового года резко перепишут цены на яйца - сколько будут стоить

Из-за роста спроса и сокращения производства в домашних хозяйствах цены на яйца могут подняться примерно на 10%, отметил аналитик.

Как изменится цена на яйца в 2026 году / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

В январе-феврале цены на яйца вырастут

Цена на куриные яйца зависит от затрат на корм, логистику и электроэнергию

Цены на куриные яйца в Украине после Нового года вырастут еще примерно на 10%. О причинах такого подорожания рассказал в интервью Главреду заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Марчук пояснил, что накануне праздников спрос на яйца растет, тогда как предложение уменьшилось из-за сокращения производства в домашних хозяйствах. Он добавил, что рынок яиц в значительной степени зависит от стоимости кормов, логистических затрат и цен на электроэнергию.

"Поэтому в течение января-февраля цена на них вырастет примерно на 10%", - отметил он.

Какие еще продукты подорожали перед Новым годом

Как писал Главред, в Украине накануне новогодних праздников ощутимо выросла стоимость одного из самых популярных овощей - тепличных томатов. По данным портала EastFruit, за последнюю неделю средние цены на помидоры повысились примерно на 20%.

Сейчас тепличные томаты продаются в пределах 80-100 гривен за килограмм. Специалисты объясняют подорожание резким уменьшением предложения на рынке, ведь сезон локального производства практически завершился.

Аналитики также отмечают, что текущие цены почти соответствуют уровню конца декабря прошлого года.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в канун Нового года подорожала прежде всего молочная продукция, что подтверждают данные портала Минфин. По сравнению со средними показателями за предыдущий месяц выросли цены на сливочное масло, творог и твердые сыры.

В то же время уже с января 2026 года возможно дальнейшее повышение стоимости многих базовых товаров на полках магазинов. По словам экономиста Владимира Чижа, тенденция к росту цен может распространиться, в частности, и на сахар.

Кроме того, с началом нового года подорожание коснется и других популярных продуктов. Среди них - подсолнечное масло, цены на которое также могут пойти вверх уже в ближайшее время.

О персоне: Денис Марчук Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

