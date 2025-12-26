Скоро начнется пик подорожания: цены на один продукт достигли новой отметки

В ближайшее время стоит ожидать ускорения темпов роста цен.

https://glavred.info/economics/skoro-nachnetsya-pik-podorozhaniya-ceny-na-odin-produkt-dostigli-novoy-otmetki-10727168.html Ссылка скопирована

Цены на огурцы в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В Украине растут цены на тепличные огурцы

Предложение местных овощей достаточно ограничено

Их уже продают по 110-140 гривен за килограмм

В Украине снова дорожают огурцы. Рост цен на эту продукцию продиктован прежде всего ограниченным предложением овощей от внешних поставщиков. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Так, на сегодняшний день тепличные огурцы на украинском рынке предлагаются к продаже по 110-140 грн/кг, что в среднем на 20% дороже, чем неделей ранее.

видео дня

"Понижательный ценовой тренд в сегменте огурца неделей ранее провоцирует заметное увеличение спроса на эту продукцию в преддверии новогодних праздников. В то же время, предложение местных овощей достаточно ограничено. Основной объем рынка составляет исключительно импортная продукция производства Турция", - говорится в сообщении.

Аналитики добавляют, что уже в ближайшее время стоит ожидать ускорения темпов роста цен на тепличные овощи в Украине.

"Сейчас основная часть украинских тепличных хозяйств уже заявила о завершении сезона реализации. Таким образом практически весь объем огурца на украинском рынке составляет турецкая продукция. При этом спрос на тепличные овощи в Украине также растет, поскольку оптовые компании и розничные сети начали формировать торговые запасы на новогодние праздники, а это также провоцирует рост цен в этом сегменте", - говорят в EastFruit.

Стоит заметить, что сейчас тепличные огурцы уже поступают в продажу в среднем на 33% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Подорожание овощей в Украине

Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка заявил, что в конце 2025 года в Украине начнется постепенное подорожание овощей борщевого набора.

"Поднятие цен будет вызвано постепенным уменьшением запасов качественной продукции в отечественных хранилищах и необходимостью привлечения более дорогого импорта, что станет наиболее ощутимым ближе к марту", - добавил он.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в январе 2026 года на рынке мяса и мясопродуктов ожидается сезонное подорожание. Оно будет обусловлено традиционным для этого периода высоким спросом, что может привести к росту цен в пределах 5-7%.

В то же время, цены на белокочанную капусту - один из самых популярных овощей у украинцев - резко снизились. На рынке наблюдается переизбыток продукции, из-за чего стоимость за килограмм упала до минимальных значений за последние годы.

Кроме того, цена на некоторые сорта хлеба в Украине в следующем году может вырасти. В случае пессимистического сценария стоимость подскочит на более, чем на 20%.

Читайте также:

Об источнике: EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред