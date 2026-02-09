Дмитрий Песков не стал детализировать, что именно имеет в виду "дух Анкориджа".

В Кремле убеждены, что все переговоры нужно вести в закрытом режиме / коллаж: Главред, фото: t.me/RIAKremlinpool

Кратко:

В Кремле убеждены, что все переговоры нужно вести в закрытом режиме

Лавров сказал, что США не готовы идти на якобы сделанные ими в Анкоридже предложения по Украине

Достичь прорыва в мирных переговорах по завершению российско-украинской войны можно только при соблюдении позиций, согласованных на встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Анкоридже на Аляске. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистам.

"Очевидно, что эти понимания, достигнутые в Анкоридже, являются краеугольными, и именно эти понимания способны сдвинуть процесс урегулирования, позволить выйти на прорыв", – заявил он.

Отвечая на вопрос, в каком состоянии сейчас эти понимания, Песков подчеркнул, что "работа продолжается".

В то же время он не стал детализировать, что именно имеет в виду "дух Анкориджа", и подчеркнул, что в Кремле, как и прежде, убеждены, что в интересах урегулирования необходимо вести все разговоры в закрытом режиме. При этом он напомнил, что эти "понимания" были озвучены и накануне встречи на высшем уровне в Анкоридже.

Так Песков ответил на вопрос, означают ли заявление главы МИД Сергея Лаврова о нежелании США принимать их предложения по Украине, что "дух Анкориджа" уже мертв.

Недавно Лавров сказал, что теперь США не готовы идти на якобы сделанные ими в Анкоридже предложения по Украине.

"В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Если подходить "по-мужски", то они предложили – мы согласились, следовательно, проблема должна быть решена... Нам важна была позиция США. Приняв их предложение, мы вроде бы выполнили задачу решить украинский вопрос и перейти к полномасштабному, широкому, взаимовыгодному сотрудничеству", – заявил он.

В то же время на практике, по мнению Кремля, ситуация развивается противоположным образом. Лавров заявил о введении новых санкций и действиях против российских танкеров в открытом море, которые, по его словам, нарушают Конвенцию ООН по морскому праву.

Также он выразил недовольство действиями Белого дома. Лавров заявил, что Вашингтон не придерживается собственной позиции, продемонстрированной во время переговоров президента Трампа с Путиным.

Аляска / Инфографика: Главред

Стоит ли Украине подписывать мирное соглашение с РФ

Главред писал, что, по словам командира Грузинского национального легиона, который с первых дней боевых действий на Донбассе противостоит российской агрессии и защищает Украину, Мамука Мамулашвили, попытки склонить Украину к подписанию соглашений на условиях России являются абсолютно неправильными.

Украина не должна соглашаться ни на что, кроме своих собственных условий. В Украину вторглись и часть ее территорий оккупировали, поэтому ни одна страна не имеет права диктовать Украине условия и склонять ее к капитуляции.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что 4-5 февраля делегации США, Украины и России провели в Абу-Даби вторые трехсторонние переговоры, направленные на продвижение инициатив по прекращению войны в Украине. Обсуждения были конструктивными и сосредоточены на поиске путей для создания условий длительного мира.

Ранее сообщалось, что во время трехсторонних переговоров, проходивших между Украиной, Россией и США в Абу-Даби, Киев якобы заявлял о необходимости гарантий безопасности для Одессы.

Накануне СМИ писали, что несмотря на дипломатические усилия администрации президента Дональда Трампа, едва ли не единственным результатом переговоров стал обмен военнопленными между сторонами.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

