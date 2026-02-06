Стоит ли Украине подписывать мирное соглашение с РФ: Мамулашвили указал на нюанс

Киев может подписать соглашения с Россией, но нужно учитывать очень важный фактор

Есть важный вопрос, в котором уступки со стороны Украины были бы неправильными / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Что сказал Мамулашвили:

Никто не может заставить Украину капитулировать

Киеву не стоит соглашаться на сделку на условиях Кремля

Отдавать украинские территории России незаконно

В СМИ в течение последних месяцев появляется много сообщений, якобы американские чиновники подталкивают Украину к подписанию мирного соглашения на основе плана президента США Дональда Трампа.

Настолько ли критична ситуация, чтобы соглашаться на предложение США, во время чата на Главреде рассказал командир Грузинского национального легиона, который с первых дней боевых действий на Донбассе противостоит российской агрессии и защищает Украину, Мамука Мамулашвили.

Он отметил, что после того, как Трамп возглавил США, качество демократии в стране ухудшилось. Это, в свою очередь, повлияло и на Украину, страны ЕС и весь мир в целом.

"Происходящие процессы довольно плохо отражаются на Украине. Попытка склонить Украину к подписанию соглашений на условиях России – это абсолютно неправильно. По моему мнению, Украина не должна соглашаться ни на что, кроме своих собственных условий. В Украину вторглись и часть ее территорий оккупировали, поэтому ни одна страна не имеет права диктовать Украине условия и склонять ее к капитуляции", - подчеркнул военнослужащий.

Мирный план США / Инфографика: Главред

Мамулашвили напомнил, что ни президент, ни другое юридическое лицо в Украине не имеет права отдать стране-агрессору России часть территорий страны и, фактически, подписать капитуляцию.

Смотрите видео о перспективах продвижения российских войск в 2026 году:

"Если говорить о моральной стороне этого вопроса, то Украина пролила слишком много крови, чтобы сейчас сдаться. Это будет неправильно по отношению к людям, которые пролили эту кровь и погибли за эту страну", - подытожил командир Грузинского легиона.

За кем последнее слово в переговорах – мнение эксперта

Главред писал, что по словам руководителя Центра общественной аналитики "Вежа" Валерия Клочка, трехсторонние переговоры между Украиной, Соединенными Штатами и Россией о завершении войны продолжаются, и ни одна из сторон пока не демонстрирует готовности выйти из этого процесса.

Он отметил, что ключевые решения все еще зависят от позиции одного человека в Кремле, а динамика переговоров свидетельствует о том, что война постепенно двигается к сценарию замораживания боевых действий.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупанты уменьшили количество штурмов на фронте. Это произошло после блокировки незарегистрированных терминалов спутникового интернета "Старлинк".

Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись на севере Мирнограда и Покровска Донецкой области, заняв господствующие высоты, что существенно затруднило работу украинской логистики и оборонных подразделений.

Накануне стало известно, что российские оккупационные войска пытаются продвинуться к населенному пункту Барвинково в Харьковской области. Пользуясь картами Второй мировой войны, противник понимает, что, выйдя к Барвинково, он может получить результат по блокированию логистики из Днепра в Краматорск и Славянск.

О личности: Мамука Мамулашвили Мамука Мамулашвили (род. 28 апреля 1978, Тбилиси) – командир Грузинского национального легиона, участник российско-украинской войны с 2014 года, бывший советник министра обороны Грузии (2009-2012). Во время конфликта в Абхазии 1992-1993 гг. в 14 лет ушел на войну в батальон к отцу, генералу грузинской армии Зурабу Мамулашвили. В 1993-м вместе с отцом попал в российский плен, где провел три месяца. После начала войны на Донбассе отправился в Украину с несколькими единомышленниками, с которыми создал боевое подразделение – Грузинский национальный легион. С первых дней конфликта добровольцы участвовали в боевых операциях, выполняя разведывательные и диверсионные задачи на территории "ЛНР" и "ДНР". С первых дней полномасштабного российского вторжения в 2022 году принимает активное участие в обороне Украины, пишет Википедия.

