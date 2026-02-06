Укр
Ночная атака дронов РФ на Запорожье: в Вольнянске дрон убил мужа и жену

Анна Ярославская
6 февраля 2026, 06:48обновлено 6 февраля, 07:19
В результате ночных ударов по Запорожью получил ранения 14-летний парень.
Атака дронов
Атака дронов забрала жизнь семейной пары

Кратко:

  • В Вольнянске беспилотник попал в жилую застройку
  • Разрушен частный дом, погибли супруги
  • В Запорожье ранен 14-летний подросток
  • Без света остались 12 тысяч абонентов

В ночь на 6 февраля армия РФ атаковала Украину дронами. В городе Вольнянск Запорожской области в результате удара российского беспилотника погибли супруги.

Как сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, российские войска нанесли удар беспилотником в жилую застройку.

"Россияне ударили беспилотником по Вольнянску. Разрушен частный дом. Погибли супруги – 49- летний мужчина и 48- летняя женщина", - написал чиновник.

В результате ночных ударов по Запорожью получил ранения 14-летний парень - ему оказали необходимую помощь.

Зафиксировано повреждение ряда жилых домов, а из-за разрушения энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались 12 тысяч абонентов.

Позже Федоров уточнил, что два человека погибли, пятеро - ранены в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району.

За сутки оккупанты нанесли 517 ударов по 32 населенным пунктам.

Атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, во время атаки дронов 6 февраля взрывы прогремели в Харькове и Запорожье.

В ночь на 5 февраля в столице Украины прогремели взрывы. В результате российской атаки два человека пострадали.

Этой же ночью в Сумах вражеский дрон попал во двор многоэтажки. Удар был нанесен БпЛА типа "Герань-2". В результате атаки в многоэтажке выбито более 50 окон, также повреждены автомобили.

В ночь на 4 февраля армия РФ совершила атаку на Одессу. Зафиксированы "прилеты". Зафиксированы повреждения гражданской и промышленной инфраструктуры в двух районах. Сотрудники ГосЧС спасли четырех человек. Двум женщинам медики оказали необходимую помощь на месте.

Оккупанты модернизировали "Шахеды"

Специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестов, известный как "Флеш", сообщил в комментарии Главреду о модернизации российских ударных дронов типа "Шахед".

По его словам, оккупационные войска изменили конструкцию беспилотников, перенеся антенны CRPA с крыльев в центральную часть корпуса. Это решение, отмечает эксперт, существенно затрудняет их подавление имеющимися средствами радиоэлектронной борьбы. В настоящее время возможности РЭБ позволяют прикрывать только самые важные для страны объекты.

Кроме того, специалист обращает внимание, что адаптация корпуса дронов под китайские антенны является признаком длительного и стабильного технологического сотрудничества между Россией и Китаем.

Специалист отмечает, что российские силы могут минировать отдельные участки местности, но чаще ПТМ-3 сбрасывают рядом с местом падения самого "шахеда". Мина оснащена магнитным детонатором, поэтому враг рассчитывает, что к обломкам дрона подъедет полиция, ГСЧС или другая техника — и это вызовет взрыв.

Бескрестов призвал граждан не приближаться на автомобиле к месту падения дрона, особенно вдоль его траектории, поскольку это может быть опасно.

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

