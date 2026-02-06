Ночная атака дронов РФ на Запорожье: в Вольнянске дрон убил мужа и жену

Кратко:
- В Вольнянске беспилотник попал в жилую застройку
- Разрушен частный дом, погибли супруги
- В Запорожье ранен 14-летний подросток
- Без света остались 12 тысяч абонентов
В ночь на 6 февраля армия РФ атаковала Украину дронами. В городе Вольнянск Запорожской области в результате удара российского беспилотника погибли супруги.
Как сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, российские войска нанесли удар беспилотником в жилую застройку.
"Россияне ударили беспилотником по Вольнянску. Разрушен частный дом. Погибли супруги – 49- летний мужчина и 48- летняя женщина", - написал чиновник.
В результате ночных ударов по Запорожью получил ранения 14-летний парень - ему оказали необходимую помощь.
Зафиксировано повреждение ряда жилых домов, а из-за разрушения энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались 12 тысяч абонентов.
Позже Федоров уточнил, что два человека погибли, пятеро - ранены в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району.
За сутки оккупанты нанесли 517 ударов по 32 населенным пунктам.
Атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, во время атаки дронов 6 февраля взрывы прогремели в Харькове и Запорожье.
В ночь на 5 февраля в столице Украины прогремели взрывы. В результате российской атаки два человека пострадали.
Этой же ночью в Сумах вражеский дрон попал во двор многоэтажки. Удар был нанесен БпЛА типа "Герань-2". В результате атаки в многоэтажке выбито более 50 окон, также повреждены автомобили.
В ночь на 4 февраля армия РФ совершила атаку на Одессу. Зафиксированы "прилеты". Зафиксированы повреждения гражданской и промышленной инфраструктуры в двух районах. Сотрудники ГосЧС спасли четырех человек. Двум женщинам медики оказали необходимую помощь на месте.
Оккупанты модернизировали "Шахеды"
Специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестов, известный как "Флеш", сообщил в комментарии Главреду о модернизации российских ударных дронов типа "Шахед".
По его словам, оккупационные войска изменили конструкцию беспилотников, перенеся антенны CRPA с крыльев в центральную часть корпуса. Это решение, отмечает эксперт, существенно затрудняет их подавление имеющимися средствами радиоэлектронной борьбы. В настоящее время возможности РЭБ позволяют прикрывать только самые важные для страны объекты.
Кроме того, специалист обращает внимание, что адаптация корпуса дронов под китайские антенны является признаком длительного и стабильного технологического сотрудничества между Россией и Китаем.
Специалист отмечает, что российские силы могут минировать отдельные участки местности, но чаще ПТМ-3 сбрасывают рядом с местом падения самого "шахеда". Мина оснащена магнитным детонатором, поэтому враг рассчитывает, что к обломкам дрона подъедет полиция, ГСЧС или другая техника — и это вызовет взрыв.
Бескрестов призвал граждан не приближаться на автомобиле к месту падения дрона, особенно вдоль его траектории, поскольку это может быть опасно.
Другие новости:
- Оккупанты готовят террор еще одного города fpv-дронами
- Россияне атаковали дронами Харьков: в жилом секторе произошел пожар
- Семь взрывов и пожар: дроны атаковали НПЗ в российском Славянске-на-Кубани
О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"
Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".
С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред