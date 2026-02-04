Удар дронов по Одессе: есть "прилёты", вспыхнули пожары - что известно

Пострадал двухэтажный жилой дом. Также повреждены автомобили, школа и детский сад.

Одесса была под атакой вражеских беспилотников / Коллаж: Главред, фото: t.me/odesaMVA/1085

Повреждена гражданская и промышленная инфраструктура в двух районах города

Спасены четыре человека

Коммунальные службы ликвидируют последствия атаки

В ночь на 4 февраля армия РФ совершила очередную атаку на Одессу. Зафиксированы "прилеты". Подробности рассказал глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в результате атаки есть повреждения гражданской и промышленной инфраструктуры в двух районах. Пострадал двухэтажный жилой дом: разрушена кровля, повреждено перекрытие в квартирах, взрывной волной выбило стекла в соседних зданиях. Посечены автомобили. Также пострадала школа и детский сад. Зафиксировано попадание в административное здание промышленного объекта, возник пожар.

Сотрудники ГосЧС спасли четырех человек. Двум женщинам медики оказали необходимую помощь на месте.

Коммунальные службы приступили к ликвидации последствий атаки и закрытию выбитых окон. Продолжаются обследования.

Атаки РФ на Одессу - последние новости

Как писал Главред, Одесса страдает от вражеских ударов почти каждую ночь.

В ночь на 3 февраля армия РФ совершила массированную ракетно-дроновую атаку по Одесской области. Удары зафиксированы по энергетической и гражданской инфраструктуре на юге региона. В результате атаки более 50 тысяч жителей временно остались без электроснабжения.

В ночь на 29 января российская оккупационная армия атаковала Одессу ударными БпЛА. Поврежден объект инфраструктуры.

В ночь на 28 января Россия также обстреляла Одессу. Оккупанты применили ударные беспилотники. Зафиксировано попадание БПЛА в частный жилой дом.

Ночью 27 января российская оккупационная армия повторно атаковала энергетический объект ДТЭК Одесские электросети в Одессе. Разрушения колоссальные, ремонтные работы требуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние.

Зачем России Одесса: мнение эксперта

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает, что Россия не отказалась от планов захватить Одессу и Николаев, а также стремится установить контроль над Затокой в Одесской области. Поселок имеет стратегическое значение для врага.

По его словам, попытки РФ продвинуться в направлении Одессы и Николаева связаны прежде всего с желанием контролировать ключевые торговые пути. В то же время особый интерес для россиян представляет Затока.

"Я не хочу претендовать на какую-то военную достоверность, но мое субъективное мнение - у них был расчет взять под контроль Затоку для того, чтобы создавать угрозу для Молдовы и поддерживать свои силы в Приднестровье", - предположил Тимочко.

О персоне: Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

