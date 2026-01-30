РФ собралась неожиданно захватить один населенный пункт вдали от фронта - аналитик

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко раскрыл планы оккупантов.

Россия нацелилась на стратегический город вдали от фронта / Коллаж: Главред, фото: 21 отдельная механизированная бригада, 22 ОМБр

Ключевые тезисы Тимочка:

Россия планирует захватить Одессу и Николаев

Особый интерес врага - поселок Затока в Одесской области

Контроль над Затокой могут поддерживать силы РФ в Приднестровье

Россия не отказалась от планов захватить Одессу и Николаев, а также стремится установить контроль над Затокой в Одесской области. Поселок имеет стратегическое значение для врага. Об этом в эфире Новини.Live заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, попытки РФ продвинуться в направлении Одессы и Николаева связаны прежде всего с желанием контролировать ключевые торговые пути. В то же время особый интерес для россиян представляет Затока.

"Я не хочу претендовать на какую-то военную достоверность, но мое субъективное мнение - у них был расчет взять под контроль Затоку для того, чтобы создавать угрозу для Молдовы и поддерживать свои силы в Приднестровье", - предположил Тимочко.

Тимочко также отметил, что привлекательность Затоки для России возросла после того, как Молдова перекрыла каналы снабжения российских войск в Приднестровье и активизировала курс на сближение с Румынией. Военный считает, что контроль над южными логистическими путями позволил бы России усилить давление не только на Украину, но и на Молдову.

О персоне: Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

