Угроза обрушения фронта: Sky News о риске потери двух крупных городов на востоке

- РФ безуспешно пытается продвинуться к Славянску и Краматорску
- Два города прикрывают ту часть Донецкой области, которая остаётся под контролем Украины
Российские войска на протяжении длительного времени безуспешно пытаются продвинуться к Славянску и Краматорску — двум опорным пунктам украинской обороны.
Эти два города, фактически, стали фортификационным каркасом восточного фронта, пишет Sky News.
Отмечается, что они прикрывают ту часть Донецкой области, которая остаётся под контролем Украины, и их утрата, по оценке аналитиков, способна обрушить всю линию обороны на востоке.
Подчёркивается, что падение одного из этих узлов неизбежно потянет за собой и остальные позиции. Славянск для Украины имеет особое значение — не только стратегическое, но и символическое, ведь именно его удалось вернуть под контроль в 2014 году. Для Москвы этот город остаётся болезненной точкой.
Краматорск, в свою очередь, выполняет роль крупного административного и логистического центра региона. Оба города расположены на возвышенностях и за годы войны были серьёзно укреплены, что делает любые попытки их захвата для российских сил крайне сложными и затратными.
Прогноз ситуации на фронте от генерала ВСУ
Военный аналитик, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко заявил, что для России продолжает оставаться приоритетной задачей захват крупных областных центров. Он отметил, что города как Днепр и Запорожье представляют собой стратегическую ценность для Москвы. Однако, по мнению эксперта, на данный момент российские войска не располагают достаточными силами и ресурсами для успешной атаки на эти города.
