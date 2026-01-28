Угроза обрушения фронта: Sky News о риске потери двух крупных городов на востоке

Славянск для Украины имеет особое значение — не только стратегическое, но и символическое.

РФ безуспешно пытается продвинуться к Славянску и Краматорску

Два города прикрывают ту часть Донецкой области, которая остаётся под контролем Украины

Российские войска на протяжении длительного времени безуспешно пытаются продвинуться к Славянску и Краматорску — двум опорным пунктам украинской обороны.

Эти два города, фактически, стали фортификационным каркасом восточного фронта, пишет Sky News.

Отмечается, что они прикрывают ту часть Донецкой области, которая остаётся под контролем Украины, и их утрата, по оценке аналитиков, способна обрушить всю линию обороны на востоке.

Подчёркивается, что падение одного из этих узлов неизбежно потянет за собой и остальные позиции. Славянск для Украины имеет особое значение — не только стратегическое, но и символическое, ведь именно его удалось вернуть под контроль в 2014 году. Для Москвы этот город остаётся болезненной точкой.

Краматорск, в свою очередь, выполняет роль крупного административного и логистического центра региона. Оба города расположены на возвышенностях и за годы войны были серьёзно укреплены, что делает любые попытки их захвата для российских сил крайне сложными и затратными.

Прогноз ситуации на фронте от генерала ВСУ

Военный аналитик, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко заявил, что для России продолжает оставаться приоритетной задачей захват крупных областных центров. Он отметил, что города как Днепр и Запорожье представляют собой стратегическую ценность для Москвы. Однако, по мнению эксперта, на данный момент российские войска не располагают достаточными силами и ресурсами для успешной атаки на эти города.

Ранее сообщалось о том, что после потери Северска командиров двух бригад снимают за ложные доклады. Причиной увольнения являются ложные доклады командования о ситуации на позициях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что военный предупредил об угрозе нового штурма РФ. Россияне в разы увеличили количество FPV-дронов на одном из направлений.

Как сообщал Главред, ранее российские оккупационные войска объявили о полной оккупации города Северск в Бахмутском районе Донецкой области.

Об источнике: Sky News Sky News — британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях света, где возможен приём канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

