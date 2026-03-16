Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

7 привычек, которые могут обидеть вашу собаку: об этом мало кто задумывается

Инна Ковенько
16 марта 2026, 15:45
Собаки очень чувствительны к поведению человека, и даже привычные для нас реакции могут расстроить питомца и повлиять на его эмоциональное состояние.
7 привычек, которые могут обидеть вашу собаку: об этом мало кто задумывается
Какие повседневные действия могут обидеть собаку — что вызывает стресс у собак / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Какие повседневные привычки могут навредить собакам
  • Какие действия хозяев могут вызывать стресс у собак
  • Как понять, что собака испытывает стресс

Многие владельцы собак искренне убеждены, что делают все возможное для комфорта своих питомцев. Но на самом деле некоторые действия хозяев, которые кажутся мелочами, могут расстраивать животное и постепенно разрушать его доверие.

Главред рассказывает, какие повседневные привычки могут навредить эмоциональному состоянию вашего питомца.

видео дня

Игнорирование игрушек и игр

Когда собака приносит любимую игрушку, она не просто хочет развлечения — это способ показать доверие и желание провести время вместе, пишет Kurazh. Если хозяин постоянно отказывает или откладывает игру "на потом", пес постепенно теряет интерес к контакту, становится менее открытым эмоционально. Для него это может выглядеть как отказ в общении.

Внезапное пробуждение

Резкое пробуждение во время сна может напугать даже самого спокойного питомца. Инстинктивная реакция на неожиданное прикосновение — стресс или защитная агрессия. Лучше спокойно окликнуть собаку или создать легкий шум рядом, чтобы она проснулась постепенно. Это поможет избежать недоразумений и сохранить доверие.

Реакция на страх

Громкие звуки часто вызывают у собак сильный стресс. В такие моменты они могут прятаться и нервничать. Важно не вытаскивать питомца силой и не ругать его. Ваши эмоции напрямую влияют на состояние собаки, поэтому лучше демонстрировать спокойствие и позволить ей самой выйти из укрытия, когда она будет готова.

Непоследовательность в правилах

Собаки нуждаются в стабильности и четких правилах. Если хозяин меняет требования — например, позволяет лежать на диване по выходным, а в будни запрещает — питомец запутывается и начинает нервничать. Такая непоследовательность разрушает чувство безопасности. Постоянство в правилах помогает собаке чувствовать себя уверенно и спокойно.

Сравнение с другими собаками

Хотя собака не понимает слов, она прекрасно считывает интонацию и эмоции. Если в вашем голосе звучит упрек или разочарование, животное воспринимает это как сигнал, что оно "плохое". Это огорчает питомца и может снизить его доверие к хозяину.

Нарушение личного пространства

Лежанка или место для отдыха — это зона комфорта собаки. Постоянное перемещение или отсутствие этого пространства вызывает тревогу. Важно уважать границы питомца и давать ему время на адаптацию.

Игнорирование радости при встрече

Для собаки возвращение хозяина домой — всегда особое событие. Если вы не реагируете на ее радость, постепенно она научится сдерживать эмоции и станет равнодушной. Простой привет или несколько секунд внимания помогут сохранить теплые отношения.

Читайте также:

Об источнике: Kurazh

Kurazh — это украинское онлайн-издание, работающее под лозунгом "Media for inspiration" и охватывающее широкий спектр тем: новости мира, шоу-бизнес, моду, кулинарию, технологии, здоровье и лайфстайл. Сайт работает с 2022 года, публикует материалы в формате новостей, советов и эксклюзивных историй. Kurazh.org позиционирует себя как современное украинское медиа, ориентированное на сочетание информационной и развлекательной составляющих для широкой аудитории, с акцентом на вдохновение и культурные тренды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

животные пес домашние животные
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять