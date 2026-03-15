Что хочет сказать ваша собака: 12 сигналов, которые должен знать каждый хозяин

Кинолог назвал жесты собак, которые люди часто понимают неправильно.

Названы 12 признаков, по которым можно понять настроение собаки

Вы узнаете:

Что значит, если собака "улыбается"

Как понять, что собака хочет играть

Почему собака обнажает живот

Собаки не умеют говорить, но тем не менее они постоянно "общаются" с нами с помощью жестов, позы и мимики. Понимание языка тела питомца помогает лучше узнать его настроение, вовремя заметить тревогу или радость и укрепить доверие между человеком и животным. Кинолог Том Дэвис рассказал изданию PureWow, как читать язык тела собаки.

Как понять свою собаку: 12 сигналов языка тела

1. Поза собаки мордой вниз.

Когда щенки принимают позу йоги (задняя часть поднята вверх, грудь и передние лапы вытянуты вперед), это обычно означает, что они готовы к играм.

2. Расслабленный открытый рот.

У расслабленной, счастливой собаки пасть открыта. Плотно сжатые челюсти означают, что она насторожена или не доверяет чему-то поблизости.

3. Облизывание людей.

Почему собаки вас лижут? Лизание хозяев — это признак привязанности. Как и кошки, собаки лижут себя и друг друга, чтобы ухаживать за собой. Так что, либо они считают вас членом своей стаи, либо вы ели что-то вкусное, и они чувствуют запах крошек на вас.

4. Собака повернулась на бок, обнажив живот.

Внимательно оцените ситуацию и темперамент вашей собаки, если она так себя ведет. Это очень покорный жест. Это может означать, что она боится, а может — что она вам доверяет и ждет, когда ей погладят животик.

5. Расслабленный, виляющий хвост.

Ваша собака чувствует себя счастливой или взволнованной.

6. Высокая, прямая осанка (расслабленная).

Собака, которая стоит прямо, но выглядит расслабленной, или с открытой пастью и виляющим хвостом, рада вас видеть.

7. Высокий рык.

Чем выше тон рычания, тем менее угрожающим оно кажется. Однако это не означает, что рычание чихуахуа менее агрессивно, чем рычание немецкой овчарки. Важно научиться различать низкое и высокое рычание вашей собаки. Высокое рычание, как правило, более игривое и часто звучит во время таких игр, как перетягивание каната.

8. Рот открыт, уголки рта приподняты.

Некоторые собаки в такой расслабленной позе почти улыбаются. Это определенно означает, что пес спокоен и находится в позитивном настроении.

9. Высокочастотный свистящий лай.

Это может означать, что собака рада вас видеть, с нетерпением ждет игр или хочет пойти на улицу.

10. "Мурлыканье".

Собаки "мурлыкают" — иногда это называют ворчанием — чтобы дать вам понять, что они совершенно довольны.

11. Круговые движения перед тем, как лечь.

Собаки обходят вокруг себя прежде чем лечь, потому что их предки делали то же самое перед сном. Конечно, волкам тоже приходилось так делать, чтобы подготовить свою подстилку из листьев к хорошему ночному отдыху, но ваша собака не замечает разницы.

12. Вздохи и стоны.

Этот звук предельно прост. Часто его можно услышать, когда собака плюхается на свою лежанку сразу после того, как вы ей велели лечь. Она немного раздражена, но всё же устраивается поудобнее.

Как понять, что собака счастлива / Инфографика - Главред

Как писал Главред, собаки обладают обонянием, которое в десятки тысяч раз чувствительнее человеческого. Поэтому неудивительно, что они могут почувствовать беременность своей хозяйки. Будущие мамы часто рассказывают, что их собака словно "узнала" о беременности раньше всех. Животное не отходит ни на шаг, кладёт голову на живот или становится особенно заботливым.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: PureWow PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни. Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия. PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях. Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

