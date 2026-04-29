Транспорт или галлюцинация: для чего ведьмы на самом деле использовали метлу

Марина Иваненко
29 апреля 2026, 16:00
Образ ведьмы на метле имеет исторические корни. Он возник из сочетания бытовых символов, средневековых верований и легенд о магических ритуалах и "летательных" мазях.
Почему ведьмы летают на метлах
Почему ведьмы летают на метлах

О чем вы узнаете:

  • Почему ведьмы ассоциируются с метлами
  • Кто первым "признался" в полетах на метле
  • Как сформировался современный образ ведьмы

Зеленая кожа, остроконечная шляпа и полеты на метле на фоне полной луны — это классический образ ведьмы, ставший неотъемлемой частью Хэллоуина. Однако история того, как обычный бытовой предмет превратился в "транспортное средство" для колдуний, оказывается гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Метла как символ женщины: истоки и первые упоминания

Издание history рассказывает, что метла известна человечеству еще с древних времен. Акт подметания упоминается уже в Новом Завете (I век н. э.). Сначала люди использовали пучки веток или камыша, чтобы выметать пепел из костра. Слово "метелка" происходит от названий растений, из которых изготавливали первые орудия для уборки. Поскольку домашние дела традиционно выполняли женщины, метелка быстро стала символом женского быта.

Первым человеком, который официально "признался" в полетах на метле, был мужчина. В 1453 году священника Гийома Эделина арестовали недалеко от Парижа за колдовство. Под пытками он признался, что использовал метлу для передвижения.

Как появился образ летающих ведьм в искусстве

Самое древнее известное изображение летающих ведьм датируется 1451 годом. В иллюстрациях к рукописи "Защитник дам" (Le Champion des Dames) французского поэта Мартина Ле Франка изображены две женщины: одна летит на метле, другая — на белой палке. Их платки указывали на принадлежность к секте вальденсов, которых церковь считала еретиками, в частности из-за того, что они позволяли женщинам становиться проповедницами.

Откуда взялся миф о полетах на метле

У исследователей есть несколько теорий относительно возникновения этого мифа.

Ритуалы плодородия. Антрополог Робин Скелтон предполагает, что фермеры-язычники могли танцевать верхом на метлах или вилах, подпрыгивая как можно выше, чтобы символически стимулировать рост сельскохозяйственных культур.

Магические вещества. Существует гипотеза, что "полеты" были результатом действия галлюциногенных мазей.

В 1324 году во время суда над богатой ирландской вдовой Алисой Кайтелер следователи заявили, что нашли у неё "трубку с мазью, которой она смазывала посох, на котором медленно двигалась и как будто летала сквозь пространство".

Фармаколог Дэвид Кролл объясняет, что в Средневековье для приготовления таких смесей использовали растения типа белладонны, мандрагоры и дурмана. Они содержат алкалоиды, которые могут вызывать галлюцинации. Чтобы избежать расстройств желудка, эти вещества наносили на кожу.

От дымохода до поп-культуры: как сформировался современный образ ведьмы

Начиная с XVII века, в материалах инквизиции чаще упоминаются ведьмы, вылетающие через дымоходы. Возможно, это связано с народным обычаем: женщины оставляли метлу у входа или в дымоходе, чтобы соседи знали — хозяйки нет дома. Со временем народное воображение могло превратить этот знак в способ передвижения колдуний.

О ресурсе: History

History (history.com) — это официальный цифровой портал американского телеканала History Channel, принадлежащего медиахолдингу A+E Global Media.

Основан как часть телеканала History Channel, который стартовал в 1995 году и специализировался на историческом документальном контенте. Сегодня сайт — его основная цифровая платформа, пишет Википедия.

В 2012 году половина A&E была приобретена компанией Walt Disney, а другая половина — компанией Hearst Communications, в результате чего History также перешла в их совместную собственность.

Изначально телеканал был ориентирован на исторические, социально-научные документальные фильмы, а также новости. В 2000-х годах History Channel перешел на реалити-шоу и гипотезы о заговоре древних инопланетян.

Сейчас тематика материалов: мировая история, биографии, войны, политика, культура, цивилизации, исторические события, праздники, архивные материалы и документальные видео.

Материалы пишут штатные редакторы и приглашенные авторы. Источники часто указаны в конце публикаций или внутри текста.

Среди авторов — журналисты, редакторы и документалисты, а не только академические историки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

