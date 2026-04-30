Когда сажать картошку в мае 2026: точные даты

Лучшее время — начало месяца, при прогретом грунте и благоприятных днях по лунному календарю.

Когда сажать картошку в мае 2026

При какой температуре сажать картошку

Лучшие дни для посадки картошки в мае

Май — один из самых популярных месяцев для посадки картофеля. Однако, чтобы получить хороший урожай, важно учитывать не только погоду, но и благоприятные даты.

Благоприятные дни для посадки картофеля в мае

Согласно рекомендациям огородников и лунному календарю, в мае есть несколько удачных периодов для посадки.

Благоприятные дни для посадки картошки в мае 2026: 1–3 мая, 6–8 мая

Именно в эти даты растения лучше приживаются и дают более стабильный урожай.

При какой температуре сажать картофель

Одной из главных ошибок является слишком ранняя посадка.

Оптимальное условие — прогрев почвы не менее +8 °C

Если грунт холодный или слишком влажный, клубни могут загнить или долго не прорастать.

Народные приметы: когда сажать картошку

Многие ориентируются на природные подсказки. Среди самых известных примет:

если ком земли рассыпается — можно сажать

если липнет — почва слишком влажная

листья березы размером с монету — пора высадки

цветет бузина — подходящий период

Однако специалисты советуют не полагаться только на приметы, а учитывать реальную погоду.

Как правильно сажать картошку

Чтобы получить хороший урожай, важно соблюдать базовые правила, пишет аптека садівника.

расстояние между лунками — 30–40 смя, глубина посадки:

до 20 см — в легкой почве

около 10 см — в тяжелой

Также перед посадкой стоит подготовить грунт - внести перегной или добавить минеральные удобрения

Если вы хотите получить ранний картофель, можно использовать агроволокно.

