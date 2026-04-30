Когда сажать картошку в мае 2026: точные даты

Май — один из самых популярных месяцев для посадки картофеля. Однако, чтобы получить хороший урожай, важно учитывать не только погоду, но и благоприятные даты.
Благоприятные дни для посадки картофеля в мае
Согласно рекомендациям огородников и лунному календарю, в мае есть несколько удачных периодов для посадки.
Благоприятные дни для посадки картошки в мае 2026: 1–3 мая, 6–8 мая
Именно в эти даты растения лучше приживаются и дают более стабильный урожай.
При какой температуре сажать картофель
Одной из главных ошибок является слишком ранняя посадка.
Оптимальное условие — прогрев почвы не менее +8 °C
Если грунт холодный или слишком влажный, клубни могут загнить или долго не прорастать.
Народные приметы: когда сажать картошку
Многие ориентируются на природные подсказки. Среди самых известных примет:
- если ком земли рассыпается — можно сажать
- если липнет — почва слишком влажная
- листья березы размером с монету — пора высадки
- цветет бузина — подходящий период
Однако специалисты советуют не полагаться только на приметы, а учитывать реальную погоду.
Как правильно сажать картошку
Чтобы получить хороший урожай, важно соблюдать базовые правила, пишет аптека садівника.
расстояние между лунками — 30–40 смя, глубина посадки:
- до 20 см — в легкой почве
- около 10 см — в тяжелой
Также перед посадкой стоит подготовить грунт - внести перегной или добавить минеральные удобрения
Если вы хотите получить ранний картофель, можно использовать агроволокно.
