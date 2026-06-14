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Не стоит завидовать: три даты рождения, которые умеют отражать чужой негатив

Марина Иваненко
14 июня 2026, 15:15
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Астрологи и нумерологи называют три даты рождения, которые обладают врождённой защитой от зависти и негатива. Почему 18, 26 и 30 числа считаются особенными.
Врождённая защита от зависти
Врождённая защита от зависти / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Какие даты рождения считаются защищенными от негатива
  • Как астрологи объясняют "врожденную защиту"
  • Что такое сглаз в разных культурах

Часто успехи одного человека вызывают у других зависть или гнев. Во многих культурах такой негатив называют "сглазом". Чтобы защититься от него, люди используют обереги. Однако астрологи и нумерологи утверждают, что некоторые люди обладают врожденной защитой от чужого негатива. Главред расскажет об этом более подробно.

Эксперты выделяют три даты рождения (независимо от месяца), которые якобы обладают самой сильной природной "броней".

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18 число — огненный щит

Людьми, родившимися 18-го числа, управляет планета-воин Марс. Их энергетика работает как надежный барьер против чужой зависти и обмана. Как только кто-то пытается пожелать им чего-то плохого, их защитное поле, по поверьям, автоматически отражает и рассеивает этот негатив.

26 число — возвращение негатива

Рожденные 26-го числа находятся под влиянием строгого Сатурна. Эти люди обладают сильным характером и дисциплиной. Их внутренняя сила, по словам астрологов, не пропускает чужие злые мысли, а любая направленная в их адрес негативная энергия якобы возвращается обратно к тому, кто ее вызвал.

30 число — защита светом и позитивом

Те, кто родился 30-го числа, получают энергию от Юпитера — планеты удачи и везения. Это яркие, творческие и позитивные люди. Их аура настолько светла и сильна, что любая чужая злость или тьма, по поверьям, просто сгорает в этом потоке позитива, не причиняя им вреда.

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Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.жиз

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