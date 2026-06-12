Люди по всему миру массово отказываются от солнечных панелей

Пока мир делает ставку на солнечные панели, Германия активно возвращает солнечные коллекторы, способные обеспечивать дома теплом с эффективностью до 90%.

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Люди массово устанавливают альтернативу солнечным панелям / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему забытая технология снова оказалась в центре внимания

Какое решение неожиданно потеснило солнечные панели

Как немцы используют солнце для отопления большей части дома

Пока большинство владельцев домов делают ставку на солнечные электростанции, в Германии стремительно набирает популярность другая технология использования энергии солнца. Речь идет о солнечных коллекторах, которые предназначены для нагрева воды или отопления и могут достигать эффективности до 80–90%.

Еще десять лет назад солнечные коллекторы пользовались огромным спросом и в других странах Европы. Об этом пишет Radio ZET.

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Забытая технология снова становится популярной

К концу 2011 года в Польше было введено в эксплуатацию около 909 тысяч квадратных метров коллекторов, что сделало их одной из самых востребованных технологий возобновляемой энергетики. Сегодня ситуация изменилась, и фотоэлектрические панели практически полностью доминируют на рынке домашних микроустановок.

Однако в Германии солнечные коллекторы продолжают активно устанавливать. По оценкам специалистов, в стране уже эксплуатируется около 22 миллионов квадратных метров таких систем, что значительно превышает показатели соседних государств.

Чем коллекторы отличаются от солнечных панелей

Одной из причин популярности стала концепция так называемых солнечных домов. В таких зданиях не менее 65% потребностей в отоплении обеспечивается за счет солнечной энергии.

Одной из причин популярности стала концепция так называемых солнечных домов / Фото: скриншот с Youtube

Солнечные коллекторы хорошо подходят для этой задачи благодаря высокой эффективности преобразования солнечного излучения в тепло, которая может достигать 80–90%. Для сравнения, эффективность большинства фотоэлектрических систем значительно ниже, поскольку они предназначены для производства электроэнергии.

Ставка на две технологии сразу

Дополнительным стимулом для развития рынка в Германии стали государственные программы поддержки, которые способны покрывать значительную часть расходов на установку оборудования. Это делает солнечные коллекторы более доступными для владельцев домов.

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При этом специалисты отмечают, что солнечные коллекторы и фотоэлектрические панели не обязательно конкурируют друг с другом. Все чаще их объединяют в единую систему вместе с тепловыми насосами и накопителями энергии, что позволяет одновременно получать электричество и тепло от солнечной энергии.

Где солнечные коллекторы наиболее эффективны

Эксперты подчеркивают, что область применения коллекторов сегодня стала более специализированной. Максимальную выгоду они способны приносить там, где круглый год существует высокий спрос на горячую воду.

В первую очередь это касается многоквартирных домов, гостиниц, гостевых комплексов, спортивных центров и других объектов с постоянным потреблением тепловой энергии.

Ранее Главред писал о том, что владельцы солнечных панелей развеяли популярные мифы о деньгах. Установки на крышах домов продолжают набирать популярность, однако вокруг этой технологии до сих пор существует множество заблуждений.

Также сообщалось о том, что происходит после установки солнечных панелей. Эксперты объяснили, как проходит процесс и какие этапы занимают больше всего времени.

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Об источнике: Radio ZET Radio ZET — один из крупнейших и самых популярных польских медиабрендов, основанный в 1990 году. Изначально станция начала вещание в Варшаве, а с 1994 года получила статус общенационального радио. Сегодня Radio ZET входит в число лидеров польского радиорынка и ежедневно охватывает миллионы слушателей по всей стране. Помимо радиовещания, портал RadioZET.pl публикует новости Польши и мира, материалы о политике, обществе, науке, здоровье, спорте, культуре и технологиях. Сайт также предлагает прямые эфиры радиостанции, подкасты, музыкальные чарты и развлекательный контент.

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