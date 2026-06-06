Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Техно и IT

Владельцы солнечных панелей развеяли популярные мифы о деньгах

Константин Пономарев
6 июня 2026, 16:16
google news Подпишитесь
на нас в Google
Солнечная энергия остается предметом споров, однако владельцы панелей рассказали, какие мифы чаще всего не соответствуют действительности
Владельцы солнечных панелей развеяли популярные мифы
Владельцы солнечных панелей развеяли популярные мифы / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Какие мифы о солнечной энергии оказались ложными
  • Что чаще всего отпугивает людей от покупки солнечных панелей
  • Как солнечные панели меняют семейный бюджет

Солнечные панели на крышах домов продолжают набирать популярность, однако вокруг этой технологии до сих пор существует множество заблуждений.

Владельцы домашних солнечных электростанций утверждают, что многие опасения не соответствуют реальности и мешают людям рассматривать альтернативные источники энергии. Авторы How-To Geek попытались разобраться в ситуации.

видео дня

По их словам, главным мифом остается высокая стоимость установки. Несмотря на значительные первоначальные расходы, солнечные панели способны окупиться за счет сокращения счетов за электроэнергию и снижения зависимости от роста коммунальных тарифов.

Солнечные панели могут заменить не только счета за свет

Эксперты отмечают, что многие семьи недооценивают потенциальную выгоду от солнечной энергии. Если в будущем домохозяйство переходит на электромобиль, собственная солнечная электростанция фактически начинает обеспечивать бесплатную зарядку транспорта.

Благодаря этому экономия распространяется не только на электроэнергию, но и на расходы на бензин. В долгосрочной перспективе это может значительно ускорить окупаемость вложений.

Солнечные панели могут заменить не только счета за свет
Солнечные панели могут заменить не только счета за свет / Фото: скриншот с Youtube

Насколько долговечны современные панели

Одним из распространенных опасений остается риск повреждения оборудования из-за непогоды. Однако современные солнечные панели рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию под открытым небом и способны выдерживать снегопады, град, сильный ветер и перепады температур.

Многие владельцы отмечают, что спустя годы использования панели сохраняют работоспособность и практически не требуют серьезного обслуживания.

Могут ли панели повредить крышу

Еще один популярный миф связан с возможными протечками после монтажа. Специалисты подчеркивают, что качественная установка не должна создавать подобных проблем. Более того, панели частично защищают участок крыши от прямого воздействия солнца, дождя и других погодных факторов.

По мнению сторонников технологии, правильно установленная солнечная система может стать не только источником экономии, но и дополнительным элементом защиты дома.

Ранее Главред писал о том, что эксперт раскрыл простой трюк для усиления солнечных панелей. Спрос на автономные источники питания растет, особенно среди украинцев на фоне агрессии РФ и атак на энергетическую инфраструктуру.

Также сообщалось о том, что происходит после установки солнечных панелей. Эксперты объяснили, как проходит процесс и какие этапы занимают больше всего времени.

Вам может быть интересно:

Об источнике: How-To Geek

How-To Geek - был основан в 2006 году и приобретен Valnet Inc. в 2023 году. Это популярное цифровое издание, которое ежемесячно охватывает миллионы читателей. Сайт предлагает пошаговые инструкции, советы и обзоры на различные технологические темы, от настройки устройств до выбора новых гаджетов. Огромная библиотека статей и руководств помогает решать технические проблемы и позволяет читателям быть в курсе последних новостей в мире технологий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Технологии техника электроэнергия солнечные панели
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
НАТО может утвердить пакет помощи Украине на 70 млрд евро – СМИ

НАТО может утвердить пакет помощи Украине на 70 млрд евро – СМИ

16:25Украина
Мощные удары дронов: поражена база Балтфлота, взорван ракетный арсенал РФ

Мощные удары дронов: поражена база Балтфлота, взорван ракетный арсенал РФ

16:24Украина
Россия атаковала Запорожье средь бела дня: пострадал ребенок, что известно

Россия атаковала Запорожье средь бела дня: пострадал ребенок, что известно

15:58Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика и призрака за 15 с

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика и призрака за 15 с

Школьная головоломка со спичками, которая не по зубам многим взрослым

Школьная головоломка со спичками, которая не по зубам многим взрослым

Почему черные автомобили были большой редкостью в СССР: ответ удивит многих

Почему черные автомобили были большой редкостью в СССР: ответ удивит многих

Розы будут цвести до самых заморозков: какие три вещи нужно сделать летом

Розы будут цвести до самых заморозков: какие три вещи нужно сделать летом

Листья кабачков покрылись белым налетом: как спасти урожай от мучнистой росы

Листья кабачков покрылись белым налетом: как спасти урожай от мучнистой росы

Последние новости

16:54

"Это не любовь": Инна Мирошниченко сделала откровенное признание о браке

16:48

Девушка показала, как превратить старую мебель в украшение для домаВидео

16:25

НАТО может утвердить пакет помощи Украине на 70 млрд евро – СМИ

16:24

Мощные удары дронов: поражена база Балтфлота, взорван ракетный арсенал РФ

16:22

Зачем в кофе добавляют поваренную соль — неожиданный лайфхак от бариста

От России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах ПутинаОт России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах Путина
16:16

Владельцы солнечных панелей развеяли популярные мифы о деньгах

15:58

Китайский гороскоп на завтра, 7 июня: Лошадям - путаница, Кроликам - упрямство

15:58

Россия атаковала Запорожье средь бела дня: пострадал ребенок, что известноФото

15:38

Традиционные растения-обереги: что обязательно нужно посадить возле дома

Реклама
15:25

Кремль вернулся к мирному плану Трампа, но есть нюанс: названы детали переговоров

15:22

Почему 7 июня нельзя работать после полудня: какой церковный праздник

15:12

Почти 40 раз нарушал ПДД: новые подробности смертельного ДТП в КиевеФото

15:05

Часть территорий затопит: Россия может ударить по гидросооружениям Украины

14:57

Почему кот падает на спину и показывает живот — настоящая причина удивит многихВидео

14:39

Клубней станет в два раза больше: как и когда окучивать картофельВидео

14:32

Старинный бабушкин трюк заставил ванну сиять без дорогих средств

14:19

"Надо готовиться к худшему": в ГПСУ оценили угрозу наступления на Киев и западные области

14:13

Твое тело меняется: Кейт Миддлтон сделала откровенное признание о борьбе с раком

14:08

"Обязательно добьемся": Лавров назвал новое условие для окончания войны в Украине

13:57

Теперь сын: по Брэду Питту нанесли еще один удар

Реклама
13:46

РФ ударила дроном по машине Олега Тягнибока на фронте: в каком он состоянии

13:44

Самые мягкие родители по гороскопу: кто балует детей чаще всего

13:29

Люди переехали в роскошный бункер, готовясь к концу света и пожалелиВидео

13:22

У Путина впервые заявили о поражении в войне: Кремль готовит 3 сценария, какова роль Украины

13:07

Как легко определить пол ребенка по возрасту мамы: астролог дала ответ

12:28

Гороскоп Таро на завтра 7 июня: Девам - измениться, Весам - решимость

12:20

Осот не боится популярных гербицидов: как избавиться от опасного сорнякаВидео

11:59

Ядовитые змеи чаще приближаются к домам, меняя привычное поведение

11:58

Против воли Путина: Украина приближает окончание войны, Зеленский показал как

11:19

Магнитная буря обрушилась на страну: когда закончится шторм

11:12

Сосед без разрешения срубил деревья женщины и потребовал деньги

11:10

Совершенно новая закуска из кабачков, которую съедят первой: рецепт за 15 минут

10:56

Кто устроит истерику, а кто будет тише воды: самые спокойные дети по гороскопу

10:40

Будут активны действия: Сырский сделал важное заявление об изменениях на фронте

10:05

Кремль может мобилизовать 100 тысяч россиян для операции в Европе — политолог

10:04

Полил клумбу в летний зной и удивился результату: садовод развенчал популярный миф

09:59

Взрыв в Днепре: мужчина подорвался на гранате, пострадали полицейские

08:47

РФ ударила по нескольким областям: число пострадавших растет, разрушений многоФото

08:17

Дроны атаковали Кубань, Москву, Санкт-Петербург: горит нефтебаза, склад БК, морской завод

08:10

Зеленский сделал предложение Путину: Невзлин раскрыл смыслмнение

Реклама
05:48

Гороскоп на завтра, 7 июня: Девам — неприятности, Стрельцам — прибыль

05:13

Шашлык будет таять во рту: какое мясо выбрать для идеального результата

04:41

Почему черные автомобили были большой редкостью в СССР: ответ удивит многих

04:23

Опытные рыбаки будут завидовать: как наловить гору карпов в июне

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика и призрака за 15 с

03:50

Лучшие советчики по гороскопу: названы самые мудрые знаки зодиака

03:00

Почувствуют вкус богатства: карманы четырех знаков зодиака наполнятся деньгами

01:16

Вернуть деньги за помощь: Фицо выступил с неожиданным заявлением об Украине

00:49

Деньги посыплются с неба: 3 знакам зодиака невероятно повезет после 5 июня

05 июня, пятница
23:53

Листья кабачков покрылись белым налетом: как спасти урожай от мучнистой росы

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять