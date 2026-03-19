Солнце даст больше энергии: эксперт раскрыл простой трюк для панелей

Руслан Иваненко
19 марта 2026, 00:48
Эксперт рассказал, как изменить угол наклона панелей, чтобы дом стал более автономным.
Солнечные панели
Как простой наклон панелей позволяет получать больше энергии без дополнительных затрат

  • Как правильно наклонить панели, чтобы зарабатывать больше энергии
  • Можно ли жить автономно и отключиться от сети
  • Почему метод эксперта работает даже в мороз и снег

Мир переживает настоящий бум возобновляемой энергетики, а солнечные панели уверенно возглавляют этот сектор. Последние данные Международного энергетического агентства (МЭА) свидетельствуют о рекордном росте солнечной генерации на 31% только за первую половину прошлого года, сообщает Ecoportal.

Главред решил рассказать, как повысить эффективность солнечных панелей.

Эксперты подчеркивают, что солнечная энергия стала на 41% дешевле традиционных методов сжигания угля и газа.

Спрос на автономные источники питания растет, особенно среди украинцев на фоне агрессии РФ и атак на энергетическую инфраструктуру.

Правильный наклон панелей

Эксперт по энергетике и владелец частной солнечной станции поделился практическим методом, который помогает сохранять высокую генерацию даже в морозы. Главный секрет — правильная геометрия: наклон панелей под углом 50–60 градусов позволяет эффективнее принимать низкое зимнее солнце.

Две проблемы одним решением

Такое решение решает две важные проблемы одновременно. Лучи падают под прямым углом, что повышает выработку тока, а снег и грязь сползают с крутой поверхности, не мешая работе панелей.

Изменение угла наклона – бесплатный и эффективный способ повысить отдачу системы. Владельцы сразу заметят разницу на счетчике в первый солнечный день.

Читайте также:

Об источнике: Ecoportal.net

Ecoportal.net — это онлайн-издание, посвященное экологии, устойчивому развитию, "зеленым" технологиям и вопросам защиты окружающей среды. Сайт публикует новости, обзоры инновационных экологических решений, анализы научных исследований, материалы по возобновляемой энергетике, климату, биоразнообразию и природным ресурсам.

Ресурс ориентирован на широкую аудиторию — от экологов и специалистов отрасли до обычных читателей, интересующихся экологией, устойчивым образом жизни и новыми технологическими трендами в сфере "зеленой" энергетики и охраны природы.

Ecoportal.net освещает как глобальные, так и региональные события и тенденции, связанные с экологией и экологическими инновациями, делая акцент на объективной информации и практических решениях.

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Проехали мимо оккупантов: в ГУР раскрыли подробности дерзкой операции на юге

Проехали мимо оккупантов: в ГУР раскрыли подробности дерзкой операции на юге

01:53Фронт
Пропал свет, перебои с водой: РФ нанесла удар по западу Украины, что известно

Пропал свет, перебои с водой: РФ нанесла удар по западу Украины, что известно

22:47Война
Кремль не делает ставку на завершение войны — в МИД раскрыли детали переговоров

Кремль не делает ставку на завершение войны — в МИД раскрыли детали переговоров

21:24Война
Реклама

Популярное

Ещё
Секрет спичечной коробки в СССР: почему ее размер контролировало само государство

Секрет спичечной коробки в СССР: почему ее размер контролировало само государство

Многие владельцы неправильно устанавливают лотки для кошек — всё из-за одного нюанса

Многие владельцы неправильно устанавливают лотки для кошек — всё из-за одного нюанса

В России подняли бунт и призывают судить Путина как военного преступника

В России подняли бунт и призывают судить Путина как военного преступника

Китайский гороскоп на завтра, 19 марта: Тиграм - стресс, Козлам - позитив

Китайский гороскоп на завтра, 19 марта: Тиграм - стресс, Козлам - позитив

Гороскоп Таро на завтра 19 марта: Весам - большие решения, Рыбам - победа

Гороскоп Таро на завтра 19 марта: Весам - большие решения, Рыбам - победа

Последние новости

02:23

Звезду сериала "Спасатели Малибу" арестовали: в чем ее обвиняют

01:53

Проехали мимо оккупантов: в ГУР раскрыли подробности дерзкой операции на юге

01:45

Николь Кидман заподозрили в романе с известным актером - бывший муж потрясен

01:00

"Теперь в тюрьме": Бедняков попался на "краже" из магазина

00:48

Солнце даст больше энергии: эксперт раскрыл простой трюк для панелей

План наступления России сорван, 2027 год станет решающим в войне – КоваленкоПлан наступления России сорван, 2027 год станет решающим в войне – Коваленко
00:05

Электроснабжение под угрозой: отключения в Киеве и области 19 марта

18 марта, среда
23:58

"Есть тараканы": Brykulets рассказал об особенностях возлюбленной

23:57

Украина – Швеция: букмекеры дали прогноз на полуфинал ЧМ-2026

23:35

Звезда шоу "Голос країни" мобилизовался - детали

Реклама
22:47

Пропал свет, перебои с водой: РФ нанесла удар по западу Украины, что известно

22:43

Резкий рост стоимости топлива: украинцам назвали сроки повышения цен на АЗС

22:24

Часов со светом станет меньше: новые графики для Черкасской области на 19 марта

22:13

"Что за невежда?": популярная украинская актриса сделала признание о бойфренде

21:55

Алла Борисовна знает: в РФ раскрыли правду о "тайной" жизни Галкина

21:46

Зачем ношеные кроссовки оставляют в морозилке: ответ сразит просто наповал

21:35

Днепр и область вновь переходят на графики: как будут отключать свет 19 мартаФото

21:24

Ему был 41 год: умер участник "Лиги Смеха"

21:24

Кремль не делает ставку на завершение войны — в МИД раскрыли детали переговоров

21:03

Гороскоп на завтра, 19 марта: Девам - волнения, Весам - сюрприз

20:57

Скучно жить "как все": три самых безбашенных авантюриста среди знаков зодиака

Реклама
20:44

Лунный календарь садовода на апрель: что и когда сажать в саду и на огородеВидео

20:43

Под угрозой полумиллионный город: тревожный прогноз нового наступления РФ

20:37

Погода резко изменится: где в Украине выпадет снег и ударит заморозок

20:16

Российская певица подала на украинское гражданство

19:49

Графики возвращаются: где и когда будет отключаться свет 19 марта

19:45

Когда начнёт действовать кешбэк на топливо и какие будут лимиты — заявление Кабмина

19:20

Кошка выглядит здоровой, но врач дал "смертный приговор": история взорвала Сеть

19:10

Удары по Москве становятся все ближе: Лакийчук — о целесообразности ударов украинской баллистикимнение

19:09

Идеальное мясо за считанные минуты: как не пересушить куриное филе

19:08

Кремль готовит новые вызовы: разведка США раскрыла планы РФ в отношении Украины

19:07

Лук вырастет огромным и без гнили: эксперты призвали посыпать грядку этой смесью

18:59

Новое российское наступление обернулось рекордным успехом ВСУ — детали от Минобороны

18:41

Сотни опытных судей могут уйти в отставку из-за новых законопроектов - судья Марина Барсук

18:25

Запорожье отходит на второй план: эксперт назвал главную цель наступления РФ

18:25

Клопы прячутся прямо под носом: какие скрытые места нужно проверить немедленноВидео

17:59

Ударили по заводам и самолетам, есть прилеты - Генштаб раскрыл детали атаки на Россию

17:46

Почему нельзя стирать в праздник 19 марта: строгие прметы

17:31

Секрет пышной лаванды: простой трюк в марте удивит даже опытных садоводовВидео

17:25

Спасет стиралку от накипи: какое простое кухонное средство действует лучше, чем химия

17:23

Не только любовь: 5 секретов крепких отношений, о которых редко говорят

Реклама
17:15

На подъеме: на каком месте Украина в прогнозах букмекеров на Евровидение-2026

17:06

Снятие санкций с РФ и переговоры Украины с Ираном — Зеленский сделал громкие заявления

16:38

Деньги хлынут к трем знакам зодиака уже до конца марта - кто счастливчики

16:37

Слово, которое озадачило украинцев: что на самом деле означает "дзиґар"

16:37

Незаменимые есть: Билл Гейтс назвал три профессии, которые не заменит ИИ

16:31

Китай цинично использует РФ в войне с Украиной: раскрыт настоящий замысел Пекина

15:57

"Фото из будущего": мужчина заявил, что побывал в 2118 году

15:52

"Это некрасиво": украинская актриса возмутилась, услышав русскую речь в школе сына

15:51

Доллар и евро стремительно полетели вниз: свежий курс валют на 19 марта

15:28

Путинистка Королева со сцены объявила пол будущего ребенка

