Люди массово продают солнечные панели: эксперты назвали неожиданную причину

Сергей Кущ
16 марта 2026, 11:32
В некоторых случаях люди действительно разочаровываются в солнечных системах.
Люди массово продают солнечные панели
Люди массово продают солнечные панели / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Почему люди отказываються от панелей
  • Чем их заменяют

В интернете все чаще появляются объявления о продаже подержанных солнечных панелей. У некоторых пользователей создается впечатление, что владельцы домов массово отказываются от зеленой энергетики.

Однако эксперты Rafsun объясняют, что на самом деле причины этого тренда гораздо более прагматичны.

Почему люди продают солнечные панели

По данным специалистов, массовая продажа солнечных панелей в большинстве случаев связана не с разочарованием в технологии, а с естественными причинами. Срок службы большинства домашних солнечных панелей составляет примерно 25–30 лет, поэтому многие системы, установленные десятилетия назад, сейчас постепенно выводятся из эксплуатации.

Еще одна распространенная причина — завершение гарантийного срока или повреждение оборудования. Иногда панели продают вместе с домом или демонтируют при продаже недвижимости.

Эксперты отмечают, что продажа солнечных панелей б/у не означает отказ от использования солнечной энергии. Во многих случаях владельцы просто обновляют систему.

Переход на более современные технологии

За последние годы технологии солнечной энергетики значительно продвинулись вперед. Новые модели панелей стали более эффективными, компактными и доступными по цене.

Поэтому многие владельцы домов решают заменить старые системы на новые. Современные панели могут производить больше энергии при меньшей площади установки.

Эксперты объясняют, что замена старых солнечных панелей на новые позволяет генерировать больше электроэнергии и повысить эффективность домашней электростанции.

Завышенные ожидания владельцев

В некоторых случаях люди действительно разочаровываются в солнечных системах. Однако это чаще связано не с качеством технологии, а с неправильными ожиданиями.

Многие пользователи путают максимальную мощность солнечных панелей с реальной генерацией электроэнергии. На практике выработка энергии зависит от множества факторов:

  • количества солнечных дней;
  • угла установки панелей;
  • погодных условий;
  • потребления электроэнергии в доме.

Также некоторые владельцы неправильно оценивают собственные потребности в электричестве при выборе системы.

Как изменился подход к солнечной энергетике

Еще несколько лет назад владельцы домов устанавливали солнечные панели, чтобы полностью обеспечить дом электроэнергией и снизить зависимость от энергосистемы.

Сегодня подход постепенно меняется. Все чаще солнечные панели используют для питания отдельных устройств, где важна автономность и стабильная работа.

Например, такие системы применяют для:

  • насосов для воды;
  • систем видеонаблюдения;
  • автономного освещения;
  • оборудования на дачных участках.

Новый тренд — плавучие солнечные панели

Одним из новых направлений в зеленой энергетике стали плавучие солнечные панели, которые размещают на поверхности водоемов. Такая технология позволяет экономить землю и повышает эффективность панелей, поскольку вода охлаждает оборудование.

По оценкам ученых, охлаждение водой может увеличивать эффективность панелей примерно на 5–15%.

Однако исследователи предупреждают, что массовое внедрение таких систем может повлиять на экосистемы водоемов. Покрытие поверхности воды панелями может менять температуру воды и влиять на рыбу и другие виды.

Поэтому специалисты считают, что развитие этой технологии требует осторожного подхода.

Об источнике: Rafsun

Rafsun.com — это сайт компании-производителя оборудования для водоснабжения, специализирующейся на разработке и продаже водяных насосов и насосных систем, включая солнечные и бустерные насосы. На платформе представлены различные виды продукции, такие как солнечные насосы для скважин, насосы для бассейнов, бустерные насосы и инверторы для насосных систем, а также статьи и технические материалы по их использованию.

Компания ориентируется на решения для домашнего водоснабжения, сельского хозяйства и промышленности, предлагая оборудование для повышения давления воды и перекачивания жидкостей. Сайт также содержит блог с объяснениями технологий насосов и рекомендациями по выбору оборудования.

