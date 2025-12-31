Солнечные панели больше не нужны: новое устройство клеят прямо на стены

Если технология успешно пройдет этапы масштабирования и коммерческого внедрения, архитектура и солнечная энергетика могут кардинально измениться. Dezeen

Чем заменить солнечные панели / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как работает новое устройство

Чем оно учше соолнечных панелей

Солнечные панели, которые десятилетиями устанавливали на крышах и специальных конструкциях, могут вскоре уступить место принципиально новой технологии. Ученые представили разработку, способную превратить в источник энергии практически любую поверхность — без громоздких рам и жестких конструкций.

Как пишет ecoportal.net, команда исследователей из Корнеллского университета разработала инновационный материал под названием HelioSkin, вдохновленный природой. В основе технологии — принципы формирования листьев и раковин, которые позволяют эффективно улавливать свет под разными углами. Эти биологические идеи ученые перенесли в сферу возобновляемой энергетики.

Что такое HelioSkin и как она работает

HelioSkin — это гибкий фотоэлектрический материал, напоминающий ткань. Он легко изгибается, повторяя форму любой поверхности, и может просто приклеиваться к стенам, фасадам, крышам и даже сложным архитектурным элементам. По сути, здание само становится "каркасом" для солнечного генератора, а тяжелые металлические рамы больше не нужны.

Такой подход открывает новые возможности для городов. Стены многоквартирных домов, торговых центров, офисов и промышленных объектов смогут вырабатывать электроэнергию, не нарушая внешний вид зданий. Это особенно важно для плотной застройки, где классические солнечные панели сложно разместить эффективно.

Почему это может заменить классические панели

Главное преимущество HelioSkin — огромная площадь потенциального размещения. Хотя технология производит меньше энергии на квадратный метр, чем традиционные панели, возможность покрывать поверхности, которые раньше не использовались, компенсирует этот недостаток. В результате суммарная выработка может оказаться сопоставимой или даже выше.

Кроме того, гибкость материала позволяет устанавливать его там, где обычные панели просто не работают из-за формы или ориентации поверхности.

Есть ли минусы

Первые версии HelioSkin имели серьезные недостатки: материал сильно мялся, быстро изнашивался и терял эффективность. Однако разработчики заявляют, что технология была существенно доработана, а устойчивость и долговечность нового поколения материала заметно выросли.

Что дальше

Если HelioSkin успешно пройдет этапы масштабирования и коммерческого внедрения, архитектура и солнечная энергетика могут кардинально измениться. В будущем здания смогут не просто потреблять энергию, а становиться полноценными электростанциями — без привычных солнечных панелей на крышах.

