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ЮНЕСКО опозорилось реакцией на удар России по Лавре - в МИД сделали резкое заявление

Юрий Берендий
15 июня 2026, 21:27
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В Министерстве иностранных дел Украины обвинили ЮНЕСКО в нежелании прямо назвать Россию ответственной за нападение на объект всемирного наследия.
ЮНЕСКО опозорилось реакцией на удар России по Лавре - в МИД сделали резкое заявление
ЮНЕСКО опозорилась своей реакцией на нападение России на Лавру — что известно / Коллаж: Главред, фото: Национальный заповедник Киево-Печерская лавра/Facebook

О чем сказал Георгий Тихий:

  • МИД считает неприемлемым, что ЮНЕСКО не назвала виновника удара по Лавре
  • Международная организация демонстрирует слабость и отсутствие лидерства

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий резко отреагировал на заявление ЮНЕСКО о повреждении Киево-Печерской лавры в результате российской атаки. В МИД считают неприемлемым то, что международная организация не назвала виновника удара прямо. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в комментарии на своей странице в соцсети X.

Дипломат обратил внимание на формулировку, которую использовала международная структура в своем официальном заявлении после атаки на объект всемирного наследия. По его мнению, такая позиция противоречит самой миссии организации.

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"Абсурд. Организация, призванная защищать культурное наследие, даже не знает, от кого именно она его защищает. Почему так трудно просто сказать "российский удар"?", — сказал Тихий.

По словам спикера, ЮНЕСКО "продолжает демонстрировать отсутствие лидерства, слабость и неспособность выполнять свой мандат".

О чем шла речь в заявлении ЮНЕСКО

В заявлении ЮНЕСКО говорится, что организация осуждает сообщения об обстреле 15 июня, который нанес ущерб Киево-Печерской лавре. В то же время в тексте упоминается лишь эскалация войны после вторжения России, но не указывается, кто именно совершил атаку на исторический памятник.

По данным организации, значительные повреждения получили внешняя и внутренняя отделка Успенского собора. Также пострадали соседние исторические сооружения, среди которых элементы оборонного комплекса Лавры и башня Иоанна Кущника.

Отдельно ЮНЕСКО заявила, что осуждает атаки на объекты культурного наследия, образовательные учреждения, студентов, преподавателей и работников СМИ, которые находятся под защитой международного права. Организация также выразила готовность помочь украинским властям в оценке ущерба и определении первоочередных мер по сохранению культурных объектов.

Какова главная проблема Украины в войне с РФ — комментарий начальника Генштаба ВСУ

Украина продолжает эффективно отражать массированные воздушные атаки России, однако одним из самых серьезных вызовов остается защита от баллистических ракет. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов в интервью LIGA.net.

"Прежде всего речь идет о российской баллистике. К сожалению, тех средств, которые у нас есть, недостаточно. У нас постоянный, критический дефицит систем, способных сбивать баллистическое оружие противника. Это самый большой вызов на сегодняшний день", – указал он.

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Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Массированный удар по Украине 15 июня – последние новости по теме

Пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о масштабных последствиях разрушительного удара РФ по жилым домам в Киеве, в результате которого пострадало более 40 объектов, а число раненых продолжает расти. Известно, что обстрелы затронули многочисленные районы столицы, вызвав пожары и перебои с электроснабжением. Общая ситуация остается напряженной с постоянной угрозой новых атак.

Также сообщалось о пожаре на крыше Успенского собора, который произошел из-за целенаправленного российского удара по Киево-Печерской лавре. Пресс-секретарь Киевской митрополии Евстратий (Зоря) констатировал значительные повреждения культовых сооружений и призвал к молитве за их сохранение. По данным начальника КМВА, атака была прямой и нанесла серьезный ущерб архитектурному комплексу.

Как ранее сообщал Главред, в результате ночного ракетно-дронового удара России по Киевской области горели дома и склады, в результате чего пострадали три человека, среди которых ребенок. Глава Киевской ОГА Николай Калашник отметил, что оккупанты использовали различные виды вооружения, нанося удары по объектам инфраструктуры в пяти районах области.

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О персоне: Георгий Тихий

Георгий Тихий — украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020–2024), пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

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