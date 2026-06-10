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В Генштабе назвали главную проблему для Украины в войне с Россией — о чем речь

Юрий Берендий
10 июня 2026, 23:19
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Начальник Генштаба ВСУ заявил, что главной проблемой для Украины по-прежнему остается нехватка средств для перехвата российских баллистических ракет.
В Генштабе назвали главную проблему для Украины в войне с Россией — о чем речь
В Генштабе назвали главную проблему для Украины в войне — Гнатов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал генерал Гнатов:

  • Украина испытывает критический дефицит систем противодействия российской баллистике
  • ПВО в мае уничтожила почти 90% всех воздушных целей врага
  • Масштабы отдельных массированных атак РФ уже приближаются к тысяче целей

Одним из ключевых вызовов для Украины в войне остается противодействие российским баллистическим ракетам, для перехвата которых не хватает необходимого количества современных средств ПВО. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов в интервью LIGA.net.

"Прежде всего речь идет о российской баллистике. К сожалению, тех средств, которые у нас есть, недостаточно. У нас постоянный, критический дефицит систем, способных сбивать баллистическое оружие противника. Это самый большой вызов на сегодняшний день", – подчеркнул он.

видео дня

По словам Гнатова, в течение мая Россия применила против Украины десятки тысяч средств воздушного нападения, при этом украинская противовоздушная оборона уничтожила почти 90% всех воздушных целей.

Начальник Генерального штаба подчеркнул, что, несмотря на высокую эффективность работы ПВО, имеющихся средств пока недостаточно для полной защиты украинских городов, объектов критической инфраструктуры и воинских подразделений.

Он также отметил, что Украина испытывает нехватку не только систем для перехвата баллистических ракет, но и дальнобойных боеприпасов, отдельных типов беспилотников, наземных роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.

Гнатов обратил внимание, что Россия постоянно увеличивает производство и масштабы применения средств воздушного нападения. Если еще год назад массированными считались атаки с использованием 300–350 дронов и других воздушных средств в сутки, то сейчас во время отдельных ударов их количество уже приближается к тысяче. По его словам, российский оборонно-промышленный комплекс получает задание и в дальнейшем наращивать эти возможности, что создает для Украины новые вызовы.

Отдельно Гнатов назвал одним из ключевых вызовов для Сил обороны проблему укомплектования Вооруженных сил Украины личным составом.

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Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Как часто РФ может массированно атаковать Украину — комментарий эксперта

Россия теоретически имеет возможность осуществлять масштабные ракетные атаки по Украине с периодичностью примерно раз в неделю в течение нескольких месяцев. В то же время реализацию таких планов могут затруднять проблемы с техникой, нехватка экипажей стратегической авиации и физическая нагрузка на пилотов. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua.

По его словам, если исходить из имеющихся запасов ракет и темпов их производства, Россия сохраняет потенциал для довольно регулярного проведения подобных массированных ударов.

Эксперт предполагает, что при определенных условиях оккупанты могут повторять такие атаки ориентировочно раз в неделю в течение нескольких месяцев подряд.

"Если брать по количеству ракет, то Российская Федерация так может каждую неделю в течение нескольких месяцев нас таким образом терроризировать", — рассказал он.

Удары по Украине — последние новости по теме

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что в Украине сейчас существует критическая ситуация с ПВО из-за дефицита ракет, что значительно затрудняет защиту от российских атак. Это объясняется потерями во время зимних обстрелов и ростом мирового спроса на эти системы, связанным с войной на Ближнем Востоке. На сегодняшний день украинские подразделения вынуждены работать с "наполовину пустыми" установками, пытаясь выдержать постоянные удары врага.

В ночь на 2 июня враг совершил массированную атаку на Киев гиперзвуковыми ракетами "Циркон", что стало крупнейшим применением такого вида вооружений за время войны. По словам Игната, несмотря на высокий процент сбитых крылатых и баллистических ракет, острый дефицит боеприпасов для ПВО сохраняется, поэтому украинская оборона испытывает постоянное давление и риск. Последствиями атак стали гибель людей и повреждение гражданской инфраструктуры столицы.

Как ранее сообщал Главред, россияне все чаще применяют стратегию "подавления", последовательно запуская большие волны беспилотников, затем баллистические ракеты и точные крылатые ракеты, чтобы обойти ПВО Украины и наращивают удары. Увеличение количества атак, особенно с учетом дефицита современных систем перехвата, создает новые вызовы для украинской армии и гражданского населения.

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О персоне: Андрей Гнатов

Андрей Викторович Гнатов — украинский офицер, бригадный генерал, командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины.

27 июля 2022 года был награжден Крестом боевых заслуг — за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу, верность военной присяге, пишет Википедия.

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