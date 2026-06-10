В Генштабе назвали главную проблему для Украины в войне с Россией — о чем речь

О чем сказал генерал Гнатов:
- Украина испытывает критический дефицит систем противодействия российской баллистике
- ПВО в мае уничтожила почти 90% всех воздушных целей врага
- Масштабы отдельных массированных атак РФ уже приближаются к тысяче целей
Одним из ключевых вызовов для Украины в войне остается противодействие российским баллистическим ракетам, для перехвата которых не хватает необходимого количества современных средств ПВО. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов в интервью LIGA.net.
"Прежде всего речь идет о российской баллистике. К сожалению, тех средств, которые у нас есть, недостаточно. У нас постоянный, критический дефицит систем, способных сбивать баллистическое оружие противника. Это самый большой вызов на сегодняшний день", – подчеркнул он.видео дня
По словам Гнатова, в течение мая Россия применила против Украины десятки тысяч средств воздушного нападения, при этом украинская противовоздушная оборона уничтожила почти 90% всех воздушных целей.
Начальник Генерального штаба подчеркнул, что, несмотря на высокую эффективность работы ПВО, имеющихся средств пока недостаточно для полной защиты украинских городов, объектов критической инфраструктуры и воинских подразделений.
Он также отметил, что Украина испытывает нехватку не только систем для перехвата баллистических ракет, но и дальнобойных боеприпасов, отдельных типов беспилотников, наземных роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.
Гнатов обратил внимание, что Россия постоянно увеличивает производство и масштабы применения средств воздушного нападения. Если еще год назад массированными считались атаки с использованием 300–350 дронов и других воздушных средств в сутки, то сейчас во время отдельных ударов их количество уже приближается к тысяче. По его словам, российский оборонно-промышленный комплекс получает задание и в дальнейшем наращивать эти возможности, что создает для Украины новые вызовы.
Отдельно Гнатов назвал одним из ключевых вызовов для Сил обороны проблему укомплектования Вооруженных сил Украины личным составом.
Как часто РФ может массированно атаковать Украину — комментарий эксперта
Россия теоретически имеет возможность осуществлять масштабные ракетные атаки по Украине с периодичностью примерно раз в неделю в течение нескольких месяцев. В то же время реализацию таких планов могут затруднять проблемы с техникой, нехватка экипажей стратегической авиации и физическая нагрузка на пилотов. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua.
По его словам, если исходить из имеющихся запасов ракет и темпов их производства, Россия сохраняет потенциал для довольно регулярного проведения подобных массированных ударов.
Эксперт предполагает, что при определенных условиях оккупанты могут повторять такие атаки ориентировочно раз в неделю в течение нескольких месяцев подряд.
"Если брать по количеству ракет, то Российская Федерация так может каждую неделю в течение нескольких месяцев нас таким образом терроризировать", — рассказал он.
Удары по Украине — последние новости по теме
Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что в Украине сейчас существует критическая ситуация с ПВО из-за дефицита ракет, что значительно затрудняет защиту от российских атак. Это объясняется потерями во время зимних обстрелов и ростом мирового спроса на эти системы, связанным с войной на Ближнем Востоке. На сегодняшний день украинские подразделения вынуждены работать с "наполовину пустыми" установками, пытаясь выдержать постоянные удары врага.
В ночь на 2 июня враг совершил массированную атаку на Киев гиперзвуковыми ракетами "Циркон", что стало крупнейшим применением такого вида вооружений за время войны. По словам Игната, несмотря на высокий процент сбитых крылатых и баллистических ракет, острый дефицит боеприпасов для ПВО сохраняется, поэтому украинская оборона испытывает постоянное давление и риск. Последствиями атак стали гибель людей и повреждение гражданской инфраструктуры столицы.
Как ранее сообщал Главред, россияне все чаще применяют стратегию "подавления", последовательно запуская большие волны беспилотников, затем баллистические ракеты и точные крылатые ракеты, чтобы обойти ПВО Украины и наращивают удары. Увеличение количества атак, особенно с учетом дефицита современных систем перехвата, создает новые вызовы для украинской армии и гражданского населения.
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О персоне: Андрей Гнатов
Андрей Викторович Гнатов — украинский офицер, бригадный генерал, командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины.
27 июля 2022 года был награжден Крестом боевых заслуг — за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу, верность военной присяге, пишет Википедия.
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