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"Мы делаем все для этого": в Генштабе прокомментировали приближение мира в Украине

Руслан Иваненко
9 июня 2026, 23:11
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Начальник Генштаба объяснил свою позицию относительно связи боевых действий и перспектив мира
ВСУ, Фронт, Война
Гнатов прокомментировал заявления о возможных сроках завершения войны / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Читайте в материале:

  • Что Гнатов сказал о приближении мира
  • Возможен ли конец войны в 2026 году
  • О чем говорят в политических кругах

Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов заявил, что одним из показателей приближения мира является активная боевая работа украинских военных на фронте. Об этом он рассказал в интервью изданию LIGA.net, пишет УНИАН.

Комментируя предположения о возможном завершении войны в ноябре 2026 года, Гнатов воздержался от политических прогнозов и подчеркнул, что он военный, а не политик.

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"Я не политик. Я военный. Мы делаем все для этого на поле боя. Есть процессы, которые происходят в высших эшелонах власти. Понятно, что когда наступит момент, мы об этом узнаем", — отметил он.

В то же время начальник Генштаба признал, что о приближении завершения войны могут свидетельствовать "решительные действия" украинских сил обороны.

"Все, что мы делаем, свидетельствует о том, что рано или поздно это закончится. Я убежден в этом. Верю, что Украина рано или поздно обретет справедливый мир", — добавил Гнатов.

В материале также отмечается, что в политических кругах вновь обсуждают возможные сроки завершения войны. Поводом стала закрытая встреча президента Владимира Зеленского с руководителями парламентских фракций, после которой в кулуарах стали чаще называть ноябрь в качестве потенциальной точки перелома.

Когда может закончиться война — комментарий советника главы Офиса президента

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что уже к осени интенсивность боевых действий может существенно снизиться — при условии, что Россия не достигнет заметных результатов в рамках своего летнего наступления. Об этом он сказал, комментируя текущую ситуацию на фронте.

По словам Подоляка, Кремль рассчитывает на успехи именно во время летней военной кампании и пытается получить новые территориальные преимущества. В то же время, как он отмечает, эти ожидания пока не оправдываются, а продвижение российских войск остается ограниченным.

"Он проводит летнее наступление и считает, что сможет захватить либо Малую Токмачку, либо Купянск. У него же две навязчивые идеи. И соответственно, если это провалится, то осенью может быть — я говорю именно как модель — остановка активной фазы войны. То есть остановка ракетно-дроновых обстрелов, остановка активных боевых действий по линии фронта, линия разграничения, замораживание, мониторинг, посредники, которые стоят", — заявил Подоляк.

Мирные переговоры — последние новости по теме

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности рассмотреть замораживание линии фронта с Россией в ее нынешнем виде как самый быстрый путь к достижению прекращения огня и переходу к дипломатическому этапу урегулирования войны.

Кроме того, Владимир Зеленский направил Путину открытое письмо с предложением мира, в котором призвал к прямым переговорам и прекращению войны. Президент подчеркнул готовность Украины прекратить огонь на время переговоров.

Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что его недавние обращения к международным партнерам, в частности открытое письмо к Владимиру Путину, уже дали ожидаемый результат. В то же время часть результатов остается непубличной, поскольку касается чувствительных вопросов международной безопасности и оборонной поддержки Украины.

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Об источнике: УНИАН

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