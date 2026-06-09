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"Получил нужный результат": Зеленский рассказал о последствиях письма Путину

Юрий Берендий
9 июня 2026, 19:20
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Зеленский рассказал, почему решил обратиться с письмом к российскому диктатору Путину и каких результатов удалось добиться благодаря этому шагу.
Зеленский рассказал о результатах своего письма Путину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

О чем сказал Владимир Зеленский:

  • Письмо Путину должно было показать партнерам, кто действительно стремится к миру
  • Президент направил несколько обращений в ЕС, Трампу и Конгрессу США
  • Украина получила нужный результат по антибаллистике

Президент Владимир Зеленский заявил, что его недавние обращения к международным партнерам, в частности открытое письмо к Владимиру Путину, уже дали ожидаемый результат. В то же время часть результатов остается непубличной, поскольку касается чувствительных вопросов международной безопасности и оборонной поддержки Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с лидерами стран Северной Европы и Балтии, которую транслировал Офис президента Украины.

"У меня была цель, когда я отправлял письмо Путину. Я думаю, что я получил результат, который был нужен", — сообщил глава государства.

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Владимир Зеленский пояснил, что своим письмом к российскому диктатору и военному преступнику Владимиру Путину стремился продемонстрировать международным партнерам, кто на самом деле готов к достижению мира, а кто не проявляет такого стремления.

Президент также сообщил, что в течение последнего месяца направил несколько писем в различные международные институты, в частности в Европейский Союз, Конгресс США и президенту Соединенных Штатов.

По словам Зеленского, эти обращения преследовали разные цели. В частности, письмом к Трампу и Конгрессу США он стремился привлечь больше внимания американской стороны к ситуации в Украине на фоне ее сосредоточенности на событиях на Ближнем Востоке.

"Я не хочу, не могу поделиться с вами всеми деталями, но моему государству требуется очень значительное количество противоракетных средств. Я получил результат, но не могу поделиться сейчас тем, каким был этот результат. Но я это сделал", — подытожил он.

Мирный план США из 20 пунктов
Проект мирного плана из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Когда может закончиться война — комментарий советника главы Офиса президента

Как писал Главред, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предположил, что уже к осени интенсивность боевых действий может существенно снизиться, если российская армия не достигнет заметных результатов в рамках текущего наступления.

Он отметил, что Кремль рассчитывает на успехи именно во время летней кампании и пытается завоевать новые территориальные преимущества.

В то же время, по оценке Подоляка, эти ожидания России пока не оправдываются, а продвижение ее войск остается ограниченным.

"Он проводит летнее наступление и считает, что сможет захватить либо Малую Токмачку, либо Купянск. У него же две навязчивые идеи. И соответственно, если это провалится, то осенью может быть — я говорю именно как модель — остановка активной фазы войны. То есть остановка ракетно-дроновых обстрелов, остановка активных боевых действий по линии фронта, линия разграничения, замораживание, мониторинг, посредники, которые стоят", – сказал Подоляк.

Временно оккупированные территории Украины
Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Мирные переговоры – последние новости по теме

Президент Владимир Зеленский направил письмо Трампу с просьбой усилить ПВО для защиты Украины от новых ракетных атак, подчеркнув особую важность американской помощи в этом направлении.

Впоследствии Владимир Зеленский направил открытое письмо Путину с предложением мира, в котором подробно изложил позицию Украины относительно прекращения войны и готовность к прямым переговорам для достижения мира.

Как ранее сообщал Главред, в Кремле впервые отреагировали на письмо Зеленского — пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что письмо было передано главе РФ, но официальная позиция Москвы пока не озвучена. Реакция Кремля остается неопределенной, а представители России продолжают настаивать на необходимости согласования конкретных условий перед возможными переговорами.

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Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

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