Россия выбрала новую цель для ударов: угроза для одного города Украины

Мониторинговые каналы предупредили о возможной подготовке Россией ударов по крупным отделениям "Новой почты" в Чернигове.

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Россия выбрала новую цель для ударов — какому городу грозит опасность / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

О чем идет речь в материале:

Российские войска готовят воздушный удар по Чернигову

Целью оккупантов могут стать крупные отделения "Новой почты"

Мониторинговые каналы призывают не игнорировать воздушные тревоги

Российские оккупационные войска готовят удар по Чернигову. Целью вражеской атаки, вероятно, станут почтовые отделения "Новой почты". Об этом сообщил мониторинговый канал "ЄРадар".

"По имеющейся информации, противник планирует нанести удар по крупным почтовым отделениям "Новой почты" в г. Чернигов", — говорится в сообщении. видео дня

Мониторинговые каналы призывают граждан внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги и, пока она длится, не находиться вблизи почтовых отделений.

Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Какова цель последних ударов РФ - комментарий эксперта

Как писал Главред, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов отметил, что Россия вынуждена делать свои удары более массированными и растянутыми во времени из-за собственных ограниченных возможностей.

По его словам, во время атак на Киев применяется все имеющееся вооружение, фактически используется принцип "слепили из того, что было", поскольку РФ запускает все, что смогла собрать. Он также подчеркнул, что сочетание различных типов ракет и дронов затрудняет их взаимодействие из-за разной скорости, систем наведения и времени подлета.

Жданов также считает, что именно из-за безвыходности Россия могла применить "Орешник" во время одной из последних массированных атак на Киев и область, пытаясь таким образом запугать население.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что Кремль хаотично использует различные ракеты и дроны, рассчитывая на то, что каждая новая атака может заставить Украину согласиться на условия Москвы. В то же время, по его словам, Россия не может остановить боевые действия, поскольку это было бы фактическим признанием поражения в войне.

"А тупик в России связан с тем, что там прекрасно понимают, что ресурсы заканчиваются, в частности, видят дефицит бюджета. Если глава Центробанка РФ открыто говорит о настолько больших бюджетных проблемах, что следующим этапом будет конфискация вкладов населения. А Зюганов вообще с трибуны сказал, что Россия на пороге 1917 года и нельзя допустить революции", — подытожил он.

Удары по Украине - последние новости по теме

Мэр Артем Семенихин сообщил, что в результате масштабного удара РФ по Конотопу пострадали пять мирных жителей, в том числе трое детей. В городе зафиксированы перебои с электроснабжением и водой.

Отметим, что президент Владимир Зеленский официально подтвердил гибель и ранения людей в результате удара по заводу "Яготинское для детей", где производили детское питание. Он подчеркнул жестокость российских атак на гражданскую инфраструктуру в Киевской области.

Как ранее сообщал Главред, советник министра обороны Сергей Бескрестнов ("Флеш") предупредил об активизации ударов дронами, в частности по логистическим трассам между Сумами и Харьковом, что свидетельствует об изменении тактики оккупантов и повышении угрозы для критической инфраструктуры.

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О ресурсе: ЄРадар "єРадар" (єРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) — это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на: мониторинге воздушной обстановки;

предупреждениях о ракетных и дронных атаках;

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оперативных сводках во время массовых атак. Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник. Подписчики: около 300 тысяч человек.

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