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"Россияне ощутят войну": Зеленский анонсировал массированные удары ракет и дронов по РФ

Юрий Берендий
9 июня 2026, 18:12
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Украина наращивает собственные возможности для ответных ударов, чтобы Россия все ощутимее чувствовала последствия войны на своей территории, сказал президент.
'Россияне ощутят войну': Зеленский анонсировал массированные удары ракет и дронов по РФ
Зеленский анонсировал массированные атаки на территории РФ / Коллаж: Главред, фото: Денис Штилерман (Denys Shtilierman) / X, скриншот из видео

О чем сказал Владимир Зеленский:

  • Враг за сутки выпускает по Украине до 100 ракет и 650 дронов
  • Сейчас украинские силы наносят ответные удары меньшим количеством средств
  • Киев планирует нарастить объем ударов для полноценного ответа

Россия продолжает массированные воздушные атаки по территории Украины, применяя сотни дронов и десятки ракет за один удар. Украина, в свою очередь, постепенно наращивает возможности для симметричного и эффективного ответа, хотя пока не имеет паритета в количестве средств поражения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с лидерами стран Северной Европы и Балтии, которую транслировал Офис президента Украины.

По словам Зеленского, Россия во время массированных атак применяет против Украины примерно от 650 ударных дронов и от 35 до 100 ракет в сутки.

видео дня

Президент отметил, что Украина также наносит ответные удары, хотя пока не располагает таким же объемом средств поражения. По его словам, украинские силы уже используют около 300–350 соответствующих средств, а их количество планируют увеличить до уровня, который позволит полноценно отвечать на российские атаки.

"И, конечно, Россия понимает, что если будет 600 дронов и ракет, то они почувствуют эту войну так, как ее чувствуем мы, но они почувствуют ее у себя дома", — сказал он.

Смотрите видео заявления Зеленского:

'Россияне ощутят войну': Зеленский анонсировал массированные удары ракет и дронов по РФ
/ Скриншот

Как удары по РФ влияют на ход переговоров – комментарий политолога

Как писал Главред, удары по целям в глубоком тылу России укрепляют переговорные позиции Киева и могут способствовать приближению завершения войны. Однако политолог и руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отмечает, что на данный момент эти атаки не являются фактором, который кардинально изменил бы позицию российского руководства во главе с Владимиром Путиным.

По его словам, учитывая текущий баланс сил, Россия уже не имеет возможности выдвигать требования, выходящие за рамки прекращения боевых действий по нынешней линии фронта.

"Ничего большего, чем остановиться по линии соприкосновения, россияне точно не могут требовать. Даже исходя из того, как развивается ситуация, Украина может еще добавить определенные требования для перехода к деэскалации", — подытожил он.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по России — последние новости по теме

Президент Владимир Зеленский подтвердил успешный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Саратове, который находится в 700 километрах от фронта, подчеркнув дальнобойность операций Сил обороны Украины. Также были поражены цели в Ростовском и Кировском регионах, что значительно усиливает давление на инфраструктуру РФ.

Также ранее сообщалось, что в результате координации работ спецслужб были нанесены точечные удары по нефтяному терминалу в Санкт-Петербурге, на родине Путина. Данные операции выполнили СБУ, СБС, ССО, ГУР и ГПСУ.

Как ранее сообщал Главред, удары дронов в Крыму по сторожевому кораблю "Светляк" и военным объектам существенно затруднили контроль россиян над полуостровом, усилив изоляцию оккупированных территорий. Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди подтвердил поражение стратегических целей и добавил, что эти действия являются частью более широкой операции по уничтожению вражеских позиций в Крыму и прилегающих регионах.

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Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

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