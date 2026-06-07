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Все изменилось: эксперт рассказал, чего Кремль уже не сможет требовать от Украины

Сергей Кущ
7 июня 2026, 15:11
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Кремль пытается представить происходящее в выгодном для себя свете.
Путин начал "прятать" производство ракет в Сибири
Путин начал "прятать" производство ракет в Сибири / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Главное из заявления эксперта

  • Атаки по тылам РФ приближают окончание войны
  • Перелома в позиции Путина пока не произошло

Массированные удары украинских Сил обороны по объектам в глубине территории России укрепляют позиции Киева на возможных переговорах и способствуют приближению окончания войны.

В интервью Главреду политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отметил, что пока они не стали фактором, способным кардинально изменить взгляды российского диктатора Владимира Путина. Такое мнение высказал политический эксперт.

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По его словам, с учетом текущей ситуации Россия уже не может выдвигать более масштабные требования, чем прекращение боевых действий по существующей линии фронта.

"Ничего большего, чем остановиться по линии соприкосновения, россияне точно не могут требовать. Даже исходя из того, как развивается ситуация, Украина может еще добавить определенные требования для перехода к деэскалации", — отметил эксперт.

Он считает, что удары по российским тылам оказывают серьезное влияние на внутреннюю ситуацию в РФ и постепенно подрывают поддержку Путина.

Впрочем, Кремль пытается представить происходящее в выгодном для себя свете.

"Когда в очередной раз выходит Песков и рассказывает, что россияне, оказывается, проводят "СВО", чтобы не было таких ударов, как по Санкт-Петербургу, — это классика по Оруэллу", — подчеркнул аналитик.

По его мнению, главная угроза для Путина заключается не столько в недовольстве рядовых россиян, сколько в возможной потере поддержки среди представителей элит и крупного бизнеса.

Эксперт обратил внимание на сообщения о том, что российские власти активизировали сбор средств с олигархов на продолжение войны.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
инфографика, НПЗ в России, НПЗ / Главред

По его словам, речь идет о суммах в 200–300 млрд рублей, которые предлагается перечислять в виде так называемых добровольных взносов.

"Это показатель того, что Путин пытается переложить ответственность, "замарать руки" олигархов, условно говоря, кровью, но в то же время получить дополнительное поле для маневра и затянуть нынешнюю войну", — считает эксперт.

При этом он подчеркнул, что украинские атаки по объектам в глубине России действительно ускоряют окончание войны и усиливают позиции Украины на переговорах.

Однако окончательного перелома в мышлении главы Кремля пока не произошло.

"На сегодняшний день они не являются фактором, который окончательно меняет мышление Путина. Путин до сих пор думает, что может победить", — резюмировал эксперт.

Удары вглубь РФ - последние новости

Напомним, ранее масштабную атаку РФ на Белую Церковь Кремль подал как провал украинской стороны, однако это событие демонстрирует нарастающие сложности для российской обороны. Инцидент усилил давление на позиции Путина в переговорах. Власти пытаются изменить восприятие событий.

В октябре база Балтийского флота РФ пострадала в результате ударов по объектам гражданской инфраструктуры с использованием дронов. Этот факт вызывает серьезные вопросы у экспертов о стабильности российских тылов и атмосфере в элитах страны. Нарушение спокойствия на складах взрывчатых веществ обостряет внутренние конфликты.

Как ранее сообщал Главред, эксперты подчеркивают, что Россия пытается имитировать тактику украинских ударов, применяя менее эффективные средства. Это подтверждает растущую уязвимость и попытки Кремля удержать контроль над ситуацией. Война затягивается, но стратегия Москвы не приносит ожидаемого результата.

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О персоне: Игорь Чаленко

Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года.

Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно в медиа комментирует ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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война в Украине Игорь Чаленко
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