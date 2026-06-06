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Мощные удары дронов: поражена база Балтфлота, взорван ракетный арсенал РФ

Алексей Тесля
6 июня 2026, 16:24
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Силы специальных операций Вооруженных сил Украины сообщили о поражении базы Балтийского флота "Кронштадт".
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Нанесены массированные удары по объектам РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

  • Поражена нефтебаза "Петергофская" в Ленинградской области
  • Нанесен удар по нефтяному терминалу "Несте"
  • Также нанесено поражение по базе Балтийского флота "Кронштадт"

Силы обороны Украины нанесли поражение по ряду важных военных и логистических объектов российских оккупационных войск 5 июня и в ночь на 6 июня 2026 года.

"Поражена нефтебаза "Петергофская" (г. Ломоносов, Ленинградская область, РФ). Зафиксировано попадание, взрыв и возгорание на объекте", – говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

видео дня

По информации военных, также нанесено поражение по нефтяному терминалу "Несте" (г. Ломоносов, Ленинградская область, РФ). Зафиксировано возгорание в районе терминала, результаты поражения уточняются.

По сообщению, терминал является узловым объектом распределения нефтепродуктов (бензин, дизель) в северо-западном регионе России. Единовременный объем хранения – 40 000 кубических метров светлых нефтепродуктов.

Кроме того, поражен арсенал комплекса хранения ракетного вооружения, боеприпасов и военного имущества 1060-го Центра материально-технического обеспечения (пгт Большая Ижора, Ленинградская область, РФ). Зафиксированы взрывы на территории объекта, вторичная детонация и пожар.

Сообщается, что Силы обороны били по командно-наблюдательному пункту подразделения противника в Белгородской области РФ и складу материально-технических средств в Луганской области.

Поражены и пункты управления БПЛА противника в Донецкой, а также в Запорожской областях.

Также нанесены удары по районам сосредоточения личного состава противника в Донецкой, Харьковской, а также Курской областях.

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/ Генштаб

Подробности ударов по объектам РФ

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины сообщили о поражении базы Балтийского флота "Кронштадт" в Ленинградский области (Россия).

"В ночь на 6 июня подразделения Deep Strike Сил специальных операций вместе с СБС и СБУ поразили военно-морскую базу Балтийского флота рф "Кронштадт", расположенную вблизи Санкт-Петербурга. Несколько дронов ССО успешно достигли своих целей. На территории базы зафиксировано возгорание", – говорится в сообщении ССО.

Отмечается, что на базе размещены военные корабли, подводные лодки, учебные центры, доки для ремонта и судостроительные мощности.

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/ ССО

Мощный удар по корвету РФ: детали

Успешная атака на российский корвет "Бойкий" стала ощутимым ударом по возможностям Балтийского флота РФ и в очередной раз подтвердила способность Украины поражать военные цели на значительном удалении от своих границ.

В интернете появились кадры, демонстрирующие последствия удара по кораблю. По имеющейся информации, операция была проведена 3 июня 2026 года бойцами 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем.

Дрон "Лютый" - основные характеристики
/ Инфографика: Главред

Удары вглубь РФ — новости по теме

Главред ранее писал, что Владимир Зеленский подтвердил успешную атаку на нефтяной терминал в российском Санкт-Петербурге и предприятие в Тамбовском регионе, вовлеченное в производство российского оружия.

Напомним, в Краснодарском крае РФ было шумно. Неизвестные дроны атаковали один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающих заводов — Ильский НПЗ.

Ранее украинские военные применили "дальнобойные санкции" и поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратове. НПЗ находится на расстоянии около 700 километров от линии фронта.

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Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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