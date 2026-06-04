Корвет РФ взорвали прямо у причала: появились кадры пожара после прилетов

Удар по корвету РФ был нанесён 3 июня 2026 года операторами 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем.

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В РФ атакован корвет "Бойкий" / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Поражение корвета РФ "Бойкий" снизило боевой потенциал РФ

Удар был нанесён 3 июня 2026 года операторами 1-го отдельного центра СБС

Поражение российского корвета "Бойкий" значительно снизило боевой потенциал РФ в Балтийском море и продемонстрировало способность Украины наносить точные удары на большие расстояния.

В сети уже появилось видео, на котором зафиксированы последствия атаки. Отмечается, что удар был нанесён 3 июня 2026 года операторами 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем.

видео дня

Корвет находился в сухом доке имени Велещинского в Кронштадте (Санкт-Петербург), где с февраля 2026 года проходил плановый ремонт. Судно входило в состав 128-й бригады надводных кораблей Балтийского флота РФ.

Смотрите видео - удар по корвету РФ:

/ Скриншот

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Что известно об атаке на российский корвет

Украинские силы нанесли удар по российскому корвету "Бойкий", который в момент атаки находился на ремонте на территории судоремонтного комплекса в Кронштадте. Факт поражения подтвердили спутниковые снимки, на которых видны следы возгорания на корабле и действия российских служб, пытавшихся ликвидировать последствия удара.

"Бойкий" входит в состав Балтийского флота РФ и ранее привлекал внимание участием в сопровождении танкеров так называемого "теневого флота" России. На момент удара корабль проходил плановое техническое обслуживание в сухом доке. Примечательно, что цель находилась примерно в 1100 километрах от территории Украины.

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Об источнике: Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС) - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный для использования воздушных, морских надводных и подводных, а также наземных беспилотных и роботизированных систем. Создан в 2024 году, пишет Википедия. СБС были официально созданы 6 февраля 2024 года по указу Президента Украины № 51/2024 "О наращивании возможностей сил обороны". Этот род войск включает воздушные, морские (надводные и подводные) и наземные беспилотные и роботизированные системы. В состав СБС входят такие подразделения, как 9-я отдельная бригада беспилотных систем, 14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов, 412-й отдельный полк беспилотных систем "Nemesis", 413-й отдельный батальон беспилотных систем "Рейд" и другие.

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