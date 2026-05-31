700 километров от фронта: Зеленский подтвердил удар по НПЗ в Саратове

Мария Николишин
31 мая 2026, 17:21
За неделю Силы обороны поразили цели на расстоянии от 300 до 1200 километров.
Удар по НПЗ в Саратове / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное из заявления Зеленского:

  • Украина нанесла удар по НПЗ в Саратове в 700 км от фронта
  • Также были нанесены удары по целям в Ростовском и Кировском регионах

В ночь на 31 мая украинские военные применили "дальнобойные санкции" и нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Саратове. Об этом написал президент Владимир Зеленский.

По его словам, НПЗ находится на расстоянии около 700 километров от линии фронта.

"Важный результат. Спасибо! Также были поражения в Ростовском регионе, Кировском и на военном пункте базирования на Каспийском море", — добавил глава государства.

Он отметил, что Силы обороны Украины выполняют дальнобойные задачи в соответствии с утвержденными приоритетами плана.

"За эту неделю также были достигнуты цели в Ярославском, Рязанском, Воронежском, Волгоградском, Ростовском, Новгородском, Нижегородском, Краснодарском регионах на расстояниях от 300 до 1200 километров от государственной границы Украины. Вооруженные Силы Украины, Служба безопасности Украины, наша разведка – спасибо", – подытожил Зеленский.

Последствия ударов по российским НПЗ

Специалист по вопросам коммуникации, партнерства и интеграции в ЕС в Razom We Stand Максим Гардус заявлял, что удары по российской нефтяной инфраструктуре все сильнее влияют не только на экспортные возможности Кремля, но и на всю систему нефтедобычи и переработки внутри страны.

"В случае усиления ударов по нефтеперерабатывающей и экспортной инфраструктуре Россия теряет возможность вывозить нефть за границу и вынуждена переориентировать ее переработку внутри страны", — подчеркнул он.

НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по НПЗ — последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 31 мая Силы обороны нанесли удары по НПЗ, складу горюче-смазочных материалов в Ростовской области РФ, а также по командно-наблюдательному пункту российских оккупантов в селе Бегоща Курской области РФ.

В ночь на 27 мая Силы обороны Украины нанесли удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга РФ.

21 мая в Сизране Самарской области РФ местные жители сообщали, что после атаки дронов горит одна из установок переработки нефти на Сизранском НПЗ.

Читайте также:

О персоне: Максим Гардус

Максим Гардус — украинский аналитик и эксперт по энергетической политике и санкциям. Специализируется на вопросах нефтяного рынка, международных энергетических отношений и влияния санкций на российскую экономику. Работает экспертом аналитического центра Razom We Stand, который продвигает идею глобального отказа от российских энергоносителей и укрепления энергетической устойчивости демократических стран.

Имеет значительный опыт в сфере стратегических коммуникаций и медиа, регулярно комментирует энергетические темы для украинских и международных СМИ. Известен как специалист, способный доступно объяснять сложные энергетические и экономические процессы, делая акцент на вопросах энергетической безопасности.

