Потепление на низком старте: когда в Украину ворвётся настоящая летняя погода

Анна Косик
31 мая 2026, 12:32
Синоптик рассказала, когда в Украину вернутся высокие температуры.
Прогноз погоды в Украине на 1 июня / фото: УНИАН

  • Как изменится температура в первый день лета в Украине
  • В каких областях будут идти дожди 1 июня

Погода в Украине в первый день лета будет теплой, с идеальной температурой воздуха. Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко.

Днем 1 июня ожидается +19+23 градуса. Еще немного прохладнее будет на северо-востоке Украины - +17+19 градусов. При этом в понедельник прогнозируются осадки в западных и восточных областях, местами с грозами.

Погода в Украине 1 июня / фото: скриншот с meteoprog

"На остальной территории будет светить солнце. Ветер наконец утихнет, будет небольшим, максимум умеренным, пока - северных направлений, но это временно, скоро перейдет на юг", - добавила Диденко.

Погода в Киеве 1 июня

Лето в столице, по прогнозу синоптика, начнется с потепления до +20 градусов и солнечной погоды. Осадков и порывов ветра в понедельник в Киеве не будет.

Погода в Киеве 1 июня / фото: скриншот с meteoprog

Напомним, Главред писал, что в Украине выпал снег прямо перед летом. Температура воздуха в горном массиве Черногора опустилась до минус 1 градуса.

Ранее сообщалось, что 31 мая в большинстве областей Украины будет прохладно. Холоднее всего будет в Житомирской, Черкасской, Винницкой и Ровенской областях.

Накануне стало известно, что по данным карт Европейского центра среднесрочных прогнозов, в Одессе и по области в июне будет немного прохладнее, чем в центральных и восточных регионах страны.

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Потепление на низком старте: когда в Украину ворвётся настоящая летняя погода

