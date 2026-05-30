Города Украины готовят к круговой обороне: в каких новых регионах могут начаться бои

Украинские города начинают укреплять оборону и готовиться к осаде. Какие регионы оказались под угрозой и в чём заключается истинная цель оккупантов.

Почему города Украины готовят к круговой обороне

В конце мая 2026 года украинские власти и военное командование сделали ряд заявлений, свидетельствующих об изменении подходов к подготовке тыловых регионов к возможному расширению войны. В некоторых областях Украины начали активно готовить города к круговой обороне.

Главред выяснил, с чем связаны заявления о круговой обороне тыловых городов Украины и существует ли угроза наступления на них.

Круговая оборона городов Киевской области

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия может готовить новые наступательные действия с территории Беларуси и Брянской области РФ в направлении северных регионов Украины, в частности Черниговской и Киевской областей.

В связи с этими рисками в Киевской области начали подготовку населенных пунктов к обороне, включая организацию круговой обороны. Об этом заявил глава Вышгородской районной военной администрации Алексей Данчин во время Конгресса местных и региональных властей в Славутиче. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

По его словам, такие мероприятия проводятся в соответствии с решениями военного командования.

"Есть задачи по подготовке к обороне, в том числе к круговой обороне населенных пунктов Киевской области. У нас их 32, учитывая также и город Киев", — сказал чиновник.

В то же время Зеленский отметил, что украинская сторона получила от различных разведывательных служб информацию о возможном обострении ситуации и эскалации со стороны России на северном направлении.

Круговая оборона Волыни

В пределах Волынской области граница с Беларусью остается укрепленной, а работы по усилению обороны и защиты государственного рубежа продолжаются. В то же время возможность наступления российских войск с белорусского направления полностью не исключается.

Об этом сообщила глава Ковельской районной военной администрации Ольга Черен в комментарии "Суспільному". Она также отметила, что 22 мая состоялась встреча с президентом Украины, во время которой в очередной раз обсуждались вопросы усиления обороны и защиты приграничных территорий.

"Мы присутствовали на этом совещании, а также главы общин приграничных территорий, которые принимают активное участие в укреплении границы, в круговой обороне своих населенных пунктов. Наращиваем потенциал наших Сил обороны и нашей границы", — рассказала она.

По словам чиновницы, в случае возникновения угрозы со стороны Беларуси предусмотрена полная эвакуация населенных пунктов, расположенных вблизи границы. Для этого уже определены места, куда при необходимости будут перемещать жителей.

Ольга Черен подчеркнула, что среди населения нет панических настроений. Люди продолжают работать, поддерживать украинских военных и доверяют Силам обороны. Она добавила, что жители приграничных общин спокойно относятся к ситуации, надеясь, что белорусские власти не будут втягиваться в войну, поэтому жизнь в районе продолжается в привычном режиме.

Круговая оборона Одессы

Как сообщили в Региональном управлении Сил территориальной обороны "Юг" ВСУ, вокруг Одессы продолжается подготовка к круговой обороне. Вблизи города завершают обустройство многокилометровых противотанковых рвов и блиндажей, а также устанавливают колючую проволоку, противотанковые заграждения типа "зубы дракона" и другие инженерные препятствия.

"Такие меры — не бравада, а работа на опережение, чтобы у врага не было никаких иллюзий: любая попытка десанта обречена на поражение. Надежная оборона не повышает, а снижает риск того, что враг в обозримом будущем сюда продвинется!", — указали военные.

Круговая оборона Запорожья и Днепропетровщины

Подготовка украинских городов к возможной обороне является плановым процессом, который продолжается с начала полномасштабного вторжения России и не связан с появлением новой угрозы для Днепропетровской или Запорожской областей. Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, комментируя информацию об обустройстве фортификаций и подготовке к круговой обороне населенных пунктов.

Он пояснил, что речь идет о плановых мерах по подготовке населенных пунктов, особенно тех, которые расположены недалеко от линии фронта.

"Почти 99% украинских городов должны быть готовы и подготовлены к обороне. Потому что Россия никогда не уменьшала своих геополитических амбиций, ей нужен украинский юг. И вообще взять под контроль всю Украину — Россия тоже не отказывалась", — отметил он.

Он подчеркнул, что эти работы не связаны с новым наступлением или внезапным обострением обстановки. По его словам, создание оборонительных сооружений продолжается с начала полномасштабной войны, а города постоянно готовят к возможным угрозам путем строительства различных фортификаций.

Волошин также отметил, что круговая оборона предполагает готовность населенного пункта отражать атаки с любого направления. Сейчас совместно с военными администрациями продолжается усовершенствование оборонительных рубежей, в частности обустраиваются траншеи, противотанковые рвы, проволочные заграждения и бетонные укрепления, среди которых и "зубы дракона".

Есть ли угроза высадки в Одессе

Подготовка Одессы к круговой обороне является частью системной работы по укреплению безопасности города и не свидетельствует о непосредственной угрозе наступления российских войск на регион. Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии и председатель Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук в комментарии Телеграфу.

По словам Братчука, подготовка к обороне, в том числе и круговой, важна для всех украинских городов.

Он отметил, что положительно оценивает любые шаги, направленные на усиление обороноспособности, и подчеркнул, что вопрос совершенствования системы защиты на юге Украины, в частности в Одессе и Одесской области, остается актуальным на постоянной основе.

Также Братчук подчеркнул, что фортификационные сооружения нуждаются в регулярном обновлении и модернизации, поскольку постоянно появляются новые технологии и материалы. По его мнению, такие меры должны способствовать повышению безопасности населения настолько, насколько это возможно в условиях войны.

"Там, где есть укрепления, где ведется соответствующая работа, — враг никогда не придет и не пройдет. Поэтому информирование общества о том, что оборона Одессы как морской столицы Украины является приоритетом национальной безопасности, должно вселять в людей уверенность в том, что этот вопрос всегда находится под контролем и дает им возможность сегодня работать на оборону, работать для фронта ради нашей общей победы. Поэтому все риски и вызовы — известны, мы о них знаем и соответствующим образом реагируем, в том числе и в вопросе укрепления нашей обороны. Круговая оборона — это одна из мер, потому что если хочешь мира, — готовься к круговой обороне", — заявил он.

В то же время спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире День.LIVE отметил, что на сегодняшний день угроза высадки морского десанта минимальна, однако Украина продолжает готовиться к любым возможным действиям противника.

В ВМС отмечают, что нынешняя ситуация в море существенно отличается от той, которая была в начале полномасштабного вторжения. Российский флот понес значительные потери, а украинские силы удерживают контроль над обстановкой в акватории.

Также подчеркивается, что проведение десантной операции требует масштабной подготовки и сосредоточения большого количества войск, скрыть которое практически невозможно.

"Что касается морского компонента, то на данный момент риски отсутствуют. Конечно, у россиян остаются планы, их доктрины, идеи дойти до Приднестровья. Но сейчас провести подобную операцию невозможно по нескольким причинам. В первую очередь — невозможность выйти в море. Мы очень ждем этих кораблей. Очень хочется посмотреть на них в прицел в последний раз", — сказал он.

Плетенчук добавил, что часть российских десантных кораблей была повреждена или уничтожена, а любые признаки подготовки к крупной морской операции украинская сторона сможет обнаружить заблаговременно.

Есть ли угроза наступления со стороны Беларуси — к чему должна готовиться Украина

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что угроза со стороны Беларуси будет существовать до завершения войны и пока у власти остается самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

В то же время, по его словам, уровень этой угрозы меняется. Сейчас он оценивается как желтый, то есть ситуация требует повышенного внимания, но не является критической. Переход к оранжевому или красному уровню возможен в случае появления на территории Беларуси значительной концентрации российских войск или формирования ударной группировки.

"То же самое и с Приднестровьем. Приднестровье – это мини-Беларусь. Угроза, которую представляет это формирование, и количество сил и средств, сосредоточенных на территории Приднестровья, гораздо меньше, чем со стороны Беларуси. Но это не означает, что мы не должны готовиться: рыть рвы, натягивать колючую проволоку (ежовку), устанавливать "зубы дракона", готовить огневые точки, рубежи, наблюдательные посты. Мы должны все это делать. И к угрозе со стороны Беларуси мы должны готовиться. В частности, основные направления, куда противник может двигаться с белорусской территории, должны быть подготовлены: линии обороны, рубежи, минирование, фортификации. Лучше действовать на опережение и быть всегда начеку, чтобы действия врага не стали для нас неожиданностью", — указал он.

Коваленко подчеркнул, что развертывание крупной ударной группировки, способной представлять реальную угрозу для Украины, невозможно скрыть, поэтому соответствующие сигналы постоянно фиксируются и озвучиваются. По его словам, эти предупреждения адресованы также западным партнерам, ведь потенциальная опасность касается не только Украины, но и отдельных стран Европы.

Кроме того, он отметил, что такие заявления являются и предупреждением для белорусских властей: в случае поддержки российского вторжения или предоставления территории для новой атаки последствия могут быть серьезными для критической инфраструктуры страны, в частности для нефтеперерабатывающих объектов, среди которых Мозырский НПЗ.

"Ведь Беларусь – открытая книга для нас, она как на ладони. Это не две тысячи километров до Екатеринбурга – до Минска гораздо ближе, а, следовательно, и долетит туда гораздо быстрее и дальше", – подытожил он.

Что предполагает круговая оборона городов

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что круговая оборона предполагает ситуацию, когда населенный пункт фактически находится в осаде или почти в окружении, а противник может действовать с разных направлений, обходя его. Об этом он заявил в комментарии ТСН.

Он подчеркнул, что это значительно шире, чем просто строительство окопов вокруг города. Подготовка к такому сценарию требует значительных ресурсов и комплексного планирования. В частности, речь идет о создании запасов материально-технического обеспечения: боеприпасов, продуктов питания, воды и медикаментов, а также обустройстве баз для развертывания медицинских учреждений в случае необходимости.

"Должны быть убежища для личного состава, для раненых, для персонала, который будет обслуживать все это. Это такие меры, огромные по объему и затратные по деньгам", — рассказал он.

Для каких городов существует риск

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что усиление оборонной подготовки прифронтовых городов является логичным шагом, ведь именно они могут оказаться под наибольшей угрозой.

В качестве примера он назвал Запорожье, которое расположено ближе всего к линии фронта. Также упомянул Херсон, однако заметил, что из-за наличия реки риск прямого наземного наступления там пока невысок.

По его словам, прифронтовые города действительно целесообразно готовить к обороне, в том числе и к круговой. В то же время он подчеркнул, что в Херсоне естественное препятствие в виде реки снижает вероятность форсирования и прямой атаки.

Отдельно Жданов прокомментировал ситуацию вокруг Одессы, отметив, что Россия фактически утратила возможность проводить морские десантные операции, а сценарий воздушного десанта также выглядит маловероятным.

"Мы знаем, что у России не осталось десантного флота, чтобы высадить морской десант. А высаживать воздушный десант они не могут, как и залетать в наше воздушное пространство — уже не 2022 год", — подытожил он.

Есть ли угроза наступления на Киев

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что возможность нового наступления на Киев с территории Беларуси не исключается, однако оно будет существенно отличаться от событий 2022 года.

По его словам, быстрого продвижения российских войск в направлении столицы, как это было в начале полномасштабного вторжения, уже не будет. Он объясняет это тем, что у России сейчас нет достаточных ресурсов и сил для такого наступления.

Ступак подчеркнул, что значительная часть российских военных — более 700 тысяч — задействована в боевых действиях на других участках фронта, и их переброска на север означала бы ослабление других направлений, которые для РФ не менее важны.

"Другой вопрос — а что Беларусь вообще может дать России? Я общался с белорусскими оппозиционерами, которые отслеживают ситуацию с техникой и боеприпасами в Беларуси. Они утверждают, что в 2022–2023 годах Россия забирала у белорусов авиацию, снаряды со складов и прочее, поэтому Беларуси особо нечем воевать. А самое главное — у белорусской армии вообще нет опыта ведения боевых действий. Опыта ноль, белорусская армия просто стерильна в этом смысле! Поэтому я не считаю, что белорусские войска могут чем-то помочь россиянам при гипотетическом наступлении на Киев", – резюмирует он.

