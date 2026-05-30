31 мая - Пресвятая Троица: что можно и нельзя делать в церковный праздник

Виталий Кирсанов
30 мая 2026, 11:54
31 мая - Пресвятая Троица / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

В воскресенье, 31 мая, православные христиане отмечают один из важнейших праздников церковного календаря - Пресвятую Троицу, также известную как Пятидесятница, или Зеленые святки. Этот день посвящен событию, которое считается рождением христианской церкви. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 31 мая

Согласно священному писанию, на пятидесятый день после Воскресения Иисуса Христа апостолы собрались вместе, когда на них сошел Святой Дух. После этого они получили духовные дары, мудрость и способность проповедовать на разных языках, чтобы нести христианское учение народам мира.

Именно Пятидесятница стала началом активной миссионерской деятельности апостолов и распространения христианства. Для верующих праздник символизирует не только силу веры, но и живое присутствие Бога в жизни человека.

В украинских традициях празднование Троицы тесно переплелось с древними народными обычаями, связанными с почитанием природы, обновлением и наступлением лета. Дома и храмы в этот день традиционно украшают зелеными ветвями, травами и цветами.

Сегодня Троица остается временем духовного обновления, молитвы и размышлений о главных жизненных ценностях. Праздник напоминает о важности гармонии, единства и внутреннего мира.

День памяти святого преподобного Иермия и святого мученика Ермея

Помимо Троицы, в этот день верующие чтят память преподобного Иермия и святого мученика Ермея.

Преподобный Иермий известен как подвижник, посвятивший свою жизнь молитве, посту и духовному совершенствованию. Он отказался от мирских благ ради служения Богу, избрав путь уединения и постоянного духовного труда. Его образ считается примером стойкости, смирения и преданности вере.

Святой мученик Ермей относится к числу ранних христиан, которые подвергались преследованиям за свою веру.

Приметы 31 мая

  • Если 31 мая теплый и ясный день - лето будет жарким и урожайным.
  • Дождь в этот день - к влажному, но плодородному лету.
  • Резкая смена погоды - лето будет изменчивым.

Что нельзя делать 31 мая

День считался неудачным для смены местожительства, ведь это могло принести финансовые трудности и нестабильность. Также не рекомендовали браться за тяжелую физическую работу - в народе говорили, что все усилия могут оказаться напрасными или не дать ожидаемого результата.

Что можно делать 31 мая

В народной традиции Ерму называли Распрягальником и Бобовником. В этот день высаживали бобы, а также особенно заботились о лошадях: за ними ухаживали, купали и щедро кормили, чтобы животные набирались сил.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

