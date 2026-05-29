Девушка нашла на распродаже старый шкаф и сразу поняла его особенность

Старый деревянный шкаф выглядел неприметно, пока новая владелица не открыла его и не обнаружила внутри редкий многофункциональный стол.

https://glavred.info/oddities/devushka-nashla-na-rasprodazhe-staryy-shkaf-i-srazu-ponyala-ego-osobennost-10768844.html Ссылка скопирована

Девушка купила старый деревянный шкаф за 100 долларов / Коллаж Главред, фото: Reddit

Вы узнаете:

Что обнаружила девушка после открытия старого шкафа

Почему незаметная находка оказалась намного ценнее, чем казалось

Как предмет за 100 долларов стал сенсацией в сети

Девушка случайно приобрела необычный предмет мебели на распродаже всего за 100 долларов. Сначала деревянный шкаф выглядел довольно просто, однако после открытия оказалось, что внутри скрывается настоящий многофункциональный стол-трансформер.

Снимками находки пользовательница под ником megagooch поделилась в сообществе r/ThriftStoreHauls на форуме Reddit, где пользователи показывают удачные покупки из комиссионных магазинов, гаражных распродаж и барахолок.

видео дня

Пост быстро привлек внимание людей, которые узнали в необычной конструкции знаменитый Mummenthaler & Meier Magic Box.

Обычный шкаф оказался "магическим" столом

На первых кадрах предмет выглядит как обычный деревянный шкаф с дверцами. Но после раскрытия он превращается в полноценное рабочее пространство: внутри спрятаны полки, ящики, секции для хранения и выдвижная поверхность, которую можно использовать как письменный стол.

"Вот это да! Это же мой заветный трофей! Это настоящий стол Mummenthaler & Meier Magic Box? В любом случае, за такую цену это просто невероятная находка!" - не поверил такой удаче один из пользователей Reddit.

Обычный шкаф оказался "магическим" столом / Фото: Reddit

Автор публикации призналась, что изначально даже не понимала, насколько интересную вещь купила.

"Я не вижу причин, почему это не так! До сих пор я не знала, что это такое, но качество изготовления просто непревзойденное", - написала она.

Пользователи форума восхитились редкой находкой

В комментариях многие отметили, что такая мебель встречается нечасто, поэтому покупательнице сильно повезло.

Один пользователь признался, что рад видеть подобный предмет у человека, который действительно будет им пользоваться.

"Это делает находку еще лучше. Я так рада, что ее нашел кто-то, кто будет ею пользоваться и ценить ее. Наслаждайтесь (и, пожалуйста, напишите мне, если когда-нибудь захотите от нее избавиться)", - написала одна девушка.

Оказалось, что внутри скрывается настоящий многофункциональный стол-трансформер / Фото: Reddit

Другой комментатор рассказал, что сначала вообще не понял ценность вещи.

"Снаружи мне показалось, что это просто такой же шкафчик для видеокассет, какой был у нас, когда я был ребенком", - написал он.

Некоторые пользователи отметили, что давно пытаются найти подобный стол. Один из участников обсуждения рассказал, что несколько месяцев назад упустил возможность купить похожую модель за 300 долларов, а теперь такие предметы стали часто обсуждать в сети.

Ранее Главред писал о том, что строитель нашел сумку, набитую деньгами, а позже оказался в полиции. В ней было 30 тысячам долларов, которые мужчина решил не оставлять деньги себе. Позже он узнал историю, которая его потрясла.

Также сообщалось о том, что мужчина купил потерянный багаж из аэропорта и неожиданно разбогател. Британец Скотт Фенсом уже несколько лет занимается покупкой забытых чемоданов из аэропортов и перепродажей вещей.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Reddit Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред