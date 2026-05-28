"Ни зеленых, ни красных праздников нет": священник сказал, сколько дней праздновать

Руслана Заклинская
28 мая 2026, 21:03
Священник ПЦУ разъяснил значение Пятидесятницы, Дня Святого Духа и развеял миф о трех днях Зеленых праздников.
  • Что такое Зеленые праздники
  • Нужно ли отмечать три дня Зеленых праздников
  • Можно ли работать во вторник после Троицы

В этом году праздник Троицы выпадает на воскресенье, 31 мая. Многие украинцы традиционно продолжают отмечать так называемые Зеленые праздники еще несколько дней, однако в церковном календаре не все эти дни имеют статус больших праздников.

Священник ПЦУ Алексей Филюк объяснил в TikTok, что в церковной традиции нет отдельного трехдневного празднования Зеленых праздников.

"Знаете, братья и сестры, ни зеленых, ни красных, ни фиолетовых праздников нет. Есть день сошествия Святого Духа, Пятидесятница", - пояснил священник.

Отец Алексей напомнил, что в воскресенье верующие празднуют Пятидесятницу или Троицу, а понедельник посвящен Дню Святого Духа. Он подчеркивает, что календарь не предусматривает многодневного празднования и после двух праздников наступает обычный рабочий день.

Алексей Филюк подчеркнул, что вторник после Троицы не является праздничным днем согласно церковному календарю, поэтому работать в этот день не запрещено.

"Братья и сестры, давайте будем христианами, значит, будем любить Бога, а в труде греха нет. А во времени, вот у нас сейчас была Троица, Пятидесятница, сошествие Святого Духа на апостолов. Сегодня день Святого Духа, понедельник, а во вторник — обычный рабочий день", — подытожил священник.

Алексей Филюк
Алексей Филюк / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, обручальные кольца не несут "плохой судьбы", а суеверия вокруг них не имеют религиозного основания. Если украшение больше не подходит владельцам, его можно отдать детям или переплавить.

Также священник ПЦУ Алексей Филюк объяснил, что переподаривать подарки не является грехом, однако вещи, которые имеют особую ценность или были подарены ребенку на крестины, лучше оставлять владельцу.

Алексей Петрович Филюк — украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих приемных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

