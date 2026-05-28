Подросток бросил учебу и заработал миллионы на старой одежде

Константин Пономарев
28 мая 2026, 16:09
Парень начал продавать сладости в школе, а к 18 годам превратил перепродажу одежды в бизнес с миллионными оборотами.
Леон Скотт из города Эйр начал зарабатывать еще в 13 лет / Коллаж Главред, фото: PA Real Life

Вы узнаете:

  • Как подросток превратил школьное хобби в бизнес
  • Почему парень бросил учебу ради продаж
  • Что принесло подростку сотни тысяч фунтов стерлингов

18-летний парень из Шотландии превратил продажу сладостей на школьной площадке в стартовый капитал для собственного бизнеса с оборотом более полумиллиона фунтов стерлингов.

История Леона Скотта быстро разлетелась по соцсетям после того, как стало известно, что всего за несколько лет он смог перейти от перепродажи кроссовок друзьям до собственного склада и многотысячных онлайн-аукционов. Об этом пишет Mirror.

Как школьник превратил хобби в бизнес

Леон Скотт из города Эйр начал зарабатывать еще в 13 лет. Сначала подросток продавал сладости одноклассникам, а позже заинтересовался перепродажей брендовой одежды и обуви через популярные платформы Vinted и eBay. На свои карманные деньги он покупал подержанные вещи известных брендов, а затем перепродавал их дороже.

По словам Леона, сначала он зарабатывал около 25 фунтов в неделю (14,8 млн гривен), но все деньги снова вкладывал в товар. Со временем его спальня оказалась полностью заставлена коробками с одеждой и обувью.

Школьник превратил хобби в бизнес / Фото: PA Real Life

Подросток рассказывал, что мог купить пару кроссовок за 10–15 фунтов (600-900 гривен), а затем продать их за 40 фунтов (около 2400 гривен). Главным преимуществом он считал умение находить редкие вещи с большой скидкой.

К 16 годам, еще обучаясь в школе, Леон уже получал до 3000 фунтов (178 тысяч гривен) в месяц. Позже он решил оставить колледж и полностью сосредоточиться на бизнесе.

"Я понял, что не хочу обычную работу и не хочу, чтобы кто-то управлял моим графиком", - рассказал подросток.

Что изменило все

Настоящий прорыв произошел после знакомства с приложением Tilt - платформой для онлайн-аукционов и прямых эфиров. Во время стримов продавцы показывают товары в реальном времени, а зрители делают ставки прямо во время трансляции.

Настоящий прорыв произошел после знакомства с приложением Tilt / Фото: PA Real Life

Леон признался, что раньше уже вел игровые стримы, поэтому быстро освоился в новом формате. Во время первого эфира он заработал 65 фунтов (3800 гривен) всего за час и понял, что нашел гораздо более эффективный способ продаж.

После этого подросток начал выходить в эфир почти каждый вечер после учебы. Некоторые трансляции длились по несколько часов подряд, а продажи шли в быстром темпе — лоты стартовали с 1 фунта и продавались всего за 15 секунд.

Полмиллиона фунтов к 18 годам

По словам Леона, в 2024 году его продажи достигли 25 тысяч фунтов, а уже в 2025 году оборот вырос до 560 тысяч фунтов стерлингов (33,2 млн гривен). В 2026 году он рассчитывает превысить отметку в 400 тысяч фунтов продаж еще до конца года.

Парень заработал полмиллиона фунтов к 18 годам / Фото: PA Real Life

Из-за огромного количества товара подросток сначала занял свободную комнату у своей бабушки, а позже арендовал помещение площадью около 3000 квадратных футов.

Самым дорогим товаром, который он продал во время прямого эфира, стала дизайнерская куртка Moncler за 780 фунтов стерлингов (46000).

Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

