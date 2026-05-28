Фронт изменился: ВСУ прорываются и восстанавливают контроль над территориями

Аналитики сообщили о подтвержденных успехах украинских военных.

В Сумской области ВСУ восстанавливают контроль над территориями Украины

Что сообщили аналитики:

Россияне не прекращают давление на оборону ВСУ, но не имеют значительных успехов

Силы обороны освободили село в Сумской области

На Харьковском направлении у ВСУ есть локальные успехи

Армия страны-агрессора России продолжает давить на украинскую оборону и пытается на отдельных направлениях создать так называемую "буферную зону". Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

При этом Силы обороны Украины противостоят врагу, о чем свидетельствуют обновленные данные аналитиков. В частности, на Сумском направлении украинские силы добиваются локальных успехов: есть подтверждение освобождения села Запсилля на северо-востоке области.

На Харьковском направлении ВСУ продвинулись и восстановили контроль над населенным пунктом Шестеровка, что вблизи Харькова. На Боровском направлении украинские военные улучшили свои позиции вблизи населенных пунктов Шейковка и Новое. Бои там продолжаются.

В то же время среди подтвержденных успехов оккупантов — частичное продвижение на Покровском направлении в районе Родинского.

Готовят ли оккупанты новое наступление — мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военного эксперта Сергея Братчука, Силы обороны продолжают успешно контратаковать на Запорожском направлении, в частности на Степногорском участке.

Однако ситуация остается сложной, ведь одновременно с этим оккупанты готовят крупное летнее наступление. Россияне пытаются атаковать острова в Херсонской области, на Днепре, очевидно, и дальше будут продолжать это делать. Но Запорожский фронт чрезвычайно активен, он является приоритетным для врага.

Напомним, Главред писал, что, по словам главы Минобороны Михаила Федорова, Украина запускает "логистический локдаун" армии России и масштабирует middle strike-удары по тылу врага.

Ранее сообщалось, что российские войска сравнивают Константиновку с землей, превращая город в руины, которые невозможно будет удерживать. Оккупанты постепенно закрепляются в окрестных селах, накапливают силы и пытаются проникать в сам город, фиксируясь в разных его точках.

Накануне стало известно, что российские оккупанты заявили о захвате приграничного села Гранов в Харьковской области, но эта информация является лишь очередной порцией лжи.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

