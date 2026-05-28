Новые правила бронирования в Украине: юрист предупредил об "абсурдной" норме

Юрий Берендий
28 мая 2026, 04:09
Юрист разъяснил возможные последствия новых правил бронирования и обратил внимание на риски злоупотреблений и юридические противоречия.
Новые правила бронирования в Украине — юрист предупредил о рисках / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления юриста:

  • Ситуация с работниками, которые работают по совместительству пока остается неясной
  • Окончательные выводы будут сделаны после публикации документа
  • Иногда предприятия искусственно трудоустраивают людей

Кабинет министров вносит изменения в правила бронирования в Украине. Одно из нововведений предусматривает, что работники, работающие по совместительству, отныне будут учитываться в общей квоте бронирования предприятия только один раз — по основному месту работы. О том, как такая инициатива повлияет на бронирование, рассказал в интервью Главреду управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Никита Муренко.

По его словам, ситуация с работниками, работающими по совместительству, пока остается неясной. Он пояснил, что окончательные выводы можно будет делать только после официального обнародования документа. Если же в нем будет предусмотрено, что бронирование возможно исключительно по основному месту работы, то, по его мнению, это будет выглядеть "абсурдно".

"То есть человек может работать по основному месту работы на некритическом предприятии, но в другое, свободное от работы время работать на критическом предприятии и быть важным для этой отрасли. С точки зрения юридической логики это будет нелогично. Если же введут норму, что человек может быть забронирован и вообще учитываться во всех списках только по одному месту работы, это, в принципе, разумно", — указал он.

Юрист отметил, что в Украине много людей, которые работают сразу на нескольких работах: на одном месте они могут не иметь бронирования, но учитываться в квотах и списках военнообязанных на других местах работы, где оформлены как совместители.

Он также обратил внимание, что иногда этой системой злоупотребляют. По его словам, бывают случаи, когда людей специально трудоустраивают для формального выполнения требования о 50% квоте, чтобы обеспечить возможность бронирования другого работника.

В то же время Муренко подчеркнул, что пока неясно, будут ли учитывать работников в квотах только по основному месту работы, или это также будет разрешено по совместительству.

"Сама логика понятна: это делается для того, чтобы на предприятиях не злоупотребляли правом определения списка. То есть если ты уже учтен в списках военнообязанных по одному предприятию, то ты уже не имеешь права на других предприятиях также учитываться в списках для бронирования", — подытожил он.

Нардеп Сергей Нагорняк сообщил о возможных изменениях в подходе к мобилизации в Украине, вызванных дефицитом личного состава, и отметил, что мобилизационные изменения могут коснуться бронирования работников, которое сейчас может быть отменено или ограничено для пополнения войск. Этот шаг объясняется острой потребностью в специалистах на фронте. Значительное внимание по-прежнему уделяется сохранению специалистов в критически важных отраслях, но теперь система бронирования может претерпеть существенные изменения.

В Министерстве обороны Украины продолжается совершенствование системы военно-врачебных комиссий, направленное на повышение точности медицинских осмотров и мобилизационного учета. Ведомство анонсировало, что запуск цифровых сервисов "Резерв+" и доступ врачей к медицинским картам поможет снизить количество ошибочных решений при отборе военнообязанных. Планируется также интеграция баз данных для оптимизации мобилизационной кампании и улучшения контроля за состоянием здоровья призывников и резервистов.

Отметим, что новый законопроект в Верховной Раде предлагает сделать бронирование платным или с обязательным участием в военном резерве, а бессрочные отсрочки будут запрещены, что будет способствовать более эффективному использованию рабочей силы в условиях войны. Как ранее сообщал Главред, такие изменения должны упорядочить бронирование и сделать его более прозрачным, чтобы предотвратить злоупотребления и улучшить обороноспособность страны.

О персоне: Никита Муренко

Никита Муренко — управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры". Специализируется на правовом сопровождении бизнеса, вопросах отсрочки от призыва военнообязанных работников, мобилизационном законодательстве, трудовых и административных процедурах. В комментариях для СМИ объясняет изменения в правилах бронирования, статусе критически важных предприятий, отсрочках от мобилизации и правовых рисках для работодателей и работников.

