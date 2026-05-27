'Враг идет ва-банк': эксперт предупредил о большом летнем наступлении окупантов

Ситуация остается сложной, несмотря на успешные контратаки Сил обороны.

Сергей Братчук предупредил о крупном летнем наступлении РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Генштаб

Кратко:

На Запорожском направлении украинские военные продолжают успешно контратаковать

Несмотря на успехи ВСУ, ситуация остается сложной

В то же время российские войска готовят крупное летнее наступление

Силы обороны продолжают успешно контратаковать на Запорожском направлении , в частности на Степногорском участке.

Однако ситуация остается сложной, ведь одновременно с этим оккупанты готовят крупное летнее наступление. Об этом в эфире Эспрессо заявил военный эксперт, спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

"Сейчас россияне пытаются атаковать острова в Херсонской области, на Днепре, очевидно, и дальше будут продолжать это делать. Но Запорожский фронт чрезвычайно активен, он является приоритетным для врага", — подчеркнул Братчук.

По его словам, на Запорожском направлении действуют спецназовцы ГУР и 253-й отдельный штурмовой полк "Арей" Украинской добровольческой армии, который входит в состав ВСУ.

"Мы контратакуем, освобождаем наши территории. Хотя ситуация сложная. Враг атакует, пытается атаковать и в дальнейшем. Россияне будут проводить крупное летнее наступление, и мы это понимаем. Я думаю, что здесь есть определенные признаки того, что враг идет ва-банк", - отметил Братчук.

Какие города попытается оккупировать РФ летом - мнение эксперта

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью Главреду рассказал, что оккупационные войска во время весенне-летней наступательной кампании сосредоточат основные усилия на попытках полной оккупации Донецкой области. По словам эксперта, приоритетом России остается захват ключевых городов региона.

"Приоритетной целью России летом и осенью будет захват Донецкой области. Краматорск, Славянск и Константиновка — это те города-цели, которые российские войска должны захватить. Без этих городов Россия не представляет себе окончания этой войны", - подчеркнул он.

По его оценке, Покровск уже фактически находится под контролем российских сил, а вблизи Мирнограда сосредоточена большая группировка войск РФ. Эксперт также отметил, что Донецкое направление остается для России ключевым, несмотря на активность на других участках фронта.

Как ранее сообщал Главред, бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Артан" во время интенсивных боев взяли под контроль главные объекты населенного пункта Степногорск на Запорожском направлении.

Военный эксперт Иван Ступак подчеркнул, что главной целью РФ остается полный захват Донецкой области, в частности Краматорска, Славянска и Константиновки. По его словам, важной целью для РФ остается и Запорожское направление. В частности, речь идет о районах Степногорска и Гуляйполя, где российская армия продолжает наступление.

Российские оккупанты начали отступать на Запорожском и Днепропетровском направлениях. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. По его словам, враг уже провалил свою весеннюю кампанию и отступает на определенных участках.

О персоне: Сергей Братчук Сергей Братчук — украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины. Участник Операции объединенных сил на Донбассе. После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации. В настоящее время — спикер Украинской добровольческой армии "Юг".

