Оккупантов выбили с позиций: бойцы ГУР продвинулись в Запорожской области

Украинские подразделения готовы к новым атакам врага.

Россиян выбили из Степногорска / коллаж: Главред, фото: deepstatemap, facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное:

Оккупантов выбили из укреплений в Степногорске

ВСУ проводили штурм с аэроразведкой и огневой поддержкой

Россияне могут попытаться вернуться в город

Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Артан" в ходе интенсивных боев взяли под контроль главные объекты населенного пункта Степногорск на Запорожском направлении. Об этом сообщило Главное управление разведки.

Известно, что операция проходила в тесной координации с смежными подразделениями Сил безопасности и обороны Украины.

"Спецназовцы провели серию наступательных действий, направленных на вытеснение российских оккупантов из населенного пункта и стабилизацию ситуации в Степногорске", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время штурма технику украинских военных пытался атаковать вражеский FPV-дрон, однако его удалось уничтожить еще до удара.

"В результате боев в сложных городских условиях украинские силы выбили российских военных из укрепленных позиций. Главные объекты Степногорска перешли под контроль Сил безопасности и обороны Украины", — добавляют в ГУР.

В то же время командир спецподразделения "Артан" Виктор Торкотюк сообщил, что штурмовые действия проводились слаженно с использованием аэроразведки и точечного огневого поражения.

По его словам, каждый дом в городе проверяли на наличие взрывных "сюрпризов" и остатков живой силы противника.

Кроме того, украинские военные не исключают, что оккупанты могут попытаться повторно войти в город, однако подразделения готовы к новым атакам.

Наступление РФ на Запорожском направлении

Командир 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов "Перун" заявлял, что российские войска усиливают интенсивность боевых действий в районе Гуляйполя на Запорожском направлении.

По его словам, для наступления оккупанты уже сформировали необходимую группировку и активно пополняют подразделения новым личным составом.

Командир отметил, что оккупанты используют проверенную советскую тактику массированных действий пехоты.

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, начальник сектора реагирования патрульной полиции Волчанска Алексей Харьковский говорил, что, несмотря на заявления российского командования о якобы полном захвате Волчанска, бои за город продолжаются и по состоянию на середину мая 2026 года украинские военные продолжают удерживать позиции в населенном пункте.

Аналитики американского Института изучения войны отмечали, что российские войска продолжают наступать сразу по нескольким направлениям фронта, однако не везде им удается достигать поставленных целей. В то же время ВСУ не только сдерживают атаки, но и проводят контрнаступления, возвращая контроль над отдельными населенными пунктами и позициями.

Кроме того, Силы обороны Украины вернули под контроль Одрадное и его окрестности в Харьковской области. В результате спланированной операции Силы обороны Украины провели зачистку населенного пункта.

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) — разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет сбор, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

