Будут горчить и болеть: что нельзя делать после посадки огурцов

Сергей Кущ
18 мая 2026, 13:21
Эксперты советуют высаживать огурцы вечером или в пасмурную погоду, чтобы снизить стресс для растений.
Что нельзя делать после посадки огурцов
Многие огородники сталкиваются с проблемой горьких огурцов даже при хорошем уходе. Однако эксперты уверяют: вкус плодов напрямую зависит от условий выращивания.

Рассказываем, как посадить огурцы, чтобы не было горечи, когда лучше высаживать рассаду и каких ошибок стоит избегать.

Почему огурцы становятся горькими

Главной причиной горечи специалисты называют стресс растения. Если огурцы переживают перепады температуры, нехватку влаги или холодную почву, они начинают вырабатывать вещества под названием кукурбитацины. Именно они делают плоды горькими.

Особенно важными считаются первые недели после посадки пишет zielonyogrodek. Если растение с самого начала развивается в плохих условиях, впоследствии это отражается на урожае и вкусе огурцов.

Когда лучше сажать огурцы в грунт

Эксперты советуют не спешить с посадкой. Огурцы очень чувствительны к холоду, поэтому почва должна хорошо прогреться не только днем, но и ночью.

Оптимальным временем для высадки считается период после 15 мая, когда риск заморозков значительно снижается. Однако ориентироваться нужно не только на календарь, но и на погоду. Если ночная температура опускается ниже +10 градусов, посадку лучше отложить.

Какое место выбрать для огурцов

Чтобы огурцы росли сочными и без горечи, им необходимо теплое и солнечное место, защищенное от холодного ветра.

Почва должна быть:

  • рыхлой;
  • легкой;
  • хорошо прогретой;
  • умеренно влажной.

Тяжелая и слишком сырая земля охлаждает корни и замедляет развитие растений.

Что любят и чего не любят огурцы
Почему важен правильный полив

Одной из самых распространенных причин горечи становится неправильный полив.

Огурцы плохо переносят:

  • пересушивание;
  • резкие перепады влажности;
  • холодную воду.

Поливать растения лучше реже, но обильно, чтобы вода проникала глубоко к корням. Эксперты также советуют использовать отстоянную воду комнатной температуры.

Как правильно сажать огурцы

Огурцы нельзя высаживать слишком густо. При недостатке пространства растения хуже проветриваются, листья дольше остаются влажными, а риск болезней возрастает.

Специалисты рекомендуют оставлять:

  • около 80–100 см между рядами;
  • 15–20 см между растениями.

Это помогает кустам нормально развиваться и снижает вероятность появления горечи в плодах.

Что нельзя делать после посадки огурцов

После высадки молодые растения особенно уязвимы. Поэтому не стоит:

  • резко заливать грядки водой;
  • сразу вносить много удобрений;
  • сажать огурцы в сильную жару;
  • рыхлить землю возле корней.

Эксперты советуют высаживать огурцы вечером или в пасмурную погоду, чтобы снизить стресс для растений.

Об источнике: ZielonyOgródek

ZielonyOgródek.pl — польский интернет-портал, посвящённый садоводству и огородничеству. Сайт предлагает практические советы по выращиванию овощей, фруктов и цветов, уходу за садом, ландшафтному дизайну, выбору растений и инструментов, а также сезонным работам на участке.

Ресурс ориентирован как на начинающих, так и на опытных садоводов и включает статьи с рекомендациями экспертов, идеи оформления зелёных зон, ответы на частые вопросы и полезные инструкции для успешного земледелия и красивого, ухоженного сада.

